La envidiable historia de amor del director sinfónico venezolano Gustavo Dudamel y la actriz española María Valverde

El exitoso músico clásico llevará la batuta, a partir del 1 de septiembre, de la orquesta sinfónica más antigua de Estados Unidos

Estaba rodando Libertador, película sobre Simón Bolívar, como coprotagonista. María Valverde, entonces, se tomó en Venezuela una fotografía frente a un mural en el que aparecía alguien que todavía no significaba nada para ella: Gustavo Dudamel.

Corría 2012. La actriz española aún no conocía al director de orquesta que ha llevado la música clásica a sectores populares. Publicó la imagen en sus redes sociales con una frase que parecía predecir su envidiable historia de amor: “Ya te echo de menos”. Se refería entonces a Venezuela, país del que se había enamorado durante el rodaje. Cinco años después, la foto tomó un aire premonitorio: el hombre se convirtió en su esposo.

El romance nació mientras María interpretaba a María Teresa del Toro, la esposa de Bolívar. Amor dentro del amor. Dudamel, por su parte, componía la música de la película dirigida por Alberto Arvelo. La cinta, una coproducción entre Venezuela y España, fue rodada en 2013. Se estrenó un año después, el día del nacimiento de El LIbertador, en 80 salas de cine venezolanas.

Música clásica y popular al mismo tempo

Dudamel ha llevado su música a muchas partes. El pasado 23 de agosto cerró 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles con A Concert for Venezuela, espectáculo en el Hollywood Bowl dedicado a los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio en el país vecino. El concierto reunió música clásica y popular. Estuvieron Carlos Vives, Natalia Lafourcade, Beck y Chris Martin.

Dudamel nació en Barquisimeto en 1981 y se formó en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. En 1999, asumió la dirección de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y comenzó a estudiar dirección con José Antonio Abreu. Su carrera internacional se aceleró después de ganar, en 2004, el Concurso de Dirección Gustav Mahler de Bamberg. En 2009, con apenas 28 años, asumió la dirección musical de la Filarmónica de Los Ángeles.

Desde entonces, ha conseguido algo insólito para un director de música clásica: sacar la batuta de los espacios pomposos y agitarla como cultura popular. Ha dirigido el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, ha trabajado con las principales orquestas del mundo y ha llevado proyectos de educación musical a miles de jóvenes. En Los Ángeles impulsó YOLA, un programa que actualmente proporciona instrumentos gratuitos, formación musical y apoyo académico a más de 1.700 jóvenes.

En Colombia también ha sonado fuerte. En julio de 2015, dirigió en Bogotá un ciclo completo de las sinfonías de Beethoven con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Un año después, regresó al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con tres programas, incluido el exigente Turangalîla-Symphonie de Olivier Messiaen. En 2018, además, volvió a la capital del país con la prestigiosa Filarmónica de Viena y seis años más tarde, repitió con la Filarmónica de Los Ángeles. La orquesta llevó al Teatro Mayor de Bogotá dos de las obras presentadas en Nueva York, una de las capitales mundiales de la música académica.

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Desde el próximo 1 de septiembre llevará la batuta de la Filarmónica de Nueva York, fundada en 1842 y considerada la orquesta sinfónica más antigua de Estados Unidos. Su primer concierto será el 10 de septiembre en el Radio Music Hall de esa ciudad.

Una boda secreta en Las Vegas

Aunque se conocieron durante Libertador, la relación sentimental tardó. Dudamel estaba casado con la actriz y bailarina venezolana Eloísa Maturén, con quien tiene un hijo, Martín, mientras Valverde mantenía una relación con el actor español Mario Casas. El director se separó en 2015, mientras que la actriz lo había hecho un año atrás.

La relación se hizo pública en 2016. Ese año comenzaron a aparecer juntos y fueron fotografiados en el Festival de Málaga. Valverde decía “Gustavo es el amor de mi vida”.

La pareja decidió mantener cámaras y reflectores lejos. En febrero de 2017, se casaron en Las Vegas, en una ceremonia discreta que se conoció públicamente en marzo. A escondidas como en las películas y las canciones. Valverde había dado algunas pistas en Instagram: primero con una imagen relacionada con un tocado de flores y después con una fotografía en la que aparecía con vestido blanco y una corona de flores, acompañada de la frase Happiness is you.

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Con el paso de los años, su relación pasó al terreno artístico. Han compartido escenarios y proyectos vinculados con la música. En 2019, Valverde narró El sueño de una noche de verano de Mendelssohn mientras Dudamel dirigía a la Mahler Chamber Orchestra en el Festival de Peralada.

La actriz venezolana y el director sinfónico venezolano han creado dentro del escenario y fuera de él. En 2109, fue ella quien dirigió en Peralada (España) y fue él quien actuó en un festival que mezcla música y artes escénicas.

La colaboración artística continuó con El canto de las manos, documental dirigido por Valverde sobre tres músicos sordos venezolanos que participan en una puesta en escena de Fidelio, de Beethoven, bajo la batuta de Dudamel. Crearon juntos, María dirigió.

Detrás de una gran mujer, hay un gran hombre

María Valverde no es solo la esposa de Dudamel. Nacida en Madrid, comenzó muy joven en el cine y a los 16 años protagonizó La flaqueza del bolchevique, actuación por la que ganó el Goya a la Mejor Actriz Revelación en 2004. Desde entonces ha trabajado en producciones españolas e internacionales y construyó una carrera propia, lejos de la sombra de Dudamel.

En los últimos años, se animó a dirigir. Su primer documental, El canto de las manos conecta cine y música, sus dos mundos. La cinta fue reconocida en los Premios Goya 2026, donde Valverde figuró entre las candidaturas a Mejor Dirección Novel.

Además, comparten más allá del arte: un proyecto dedicado a ampliar el acceso de niños y jóvenes a las artes. La Fundación Dudamel fue creada en 2012 y Valverde es su copresidenta.

Recientemente, se mudaron de nuevo. Destino Nueva York. En 2021, residieron durante un periodo en París, luego de que el músico venezolano asumiera la dirección musical de la Ópera de de esa ciudad, cargo que dejó en 2023. Su trayectoria en Estados Unidos también ha incluido cambios de residencia: en 2017, pocos meses después de casarse, Dudamel vendió una mansión en Los Ángeles por US$2,849 millones. Ahora dejan atrás la ciudad donde llevó la batuta durante 17 años.

Dudamel llega a la orquesta sinfónica más antigua de Estados Unidos, mientras que Valverde regresa a la televisión como protagonista de la nueva serie de Netflix El problema final. Como en el legendario poema de Khalil Gibran, Gustavo y María beben del mismo vino, pero no en la misma copa, en su envidiable historia de amor.

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