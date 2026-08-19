- La historia de amor y desamor de Andreina Fiallo y Fredy Guarin

La historia de Fredy Guarín y Andreina Fiallo parece extraída de una novela donde la gloria, el exceso, la traición y la inesperada redención se entrelazan de forma casi imposible. Amor y desamor. En junio de 2026, una fotografía tomada en Miami junto a Radamel Falcao García y Lorelei Tarón paralizó las redes sociales en Colombia: Andreina y Fredy, abrazados y sonrientes, confirmaban al mundo que el amor había triunfado sobre el desamor tras casi una década de separación.

La siembra y los años de gloria

Para entender cómo se llegó almilagro, es necesario desandar un camino de flores, pero también de espinas. El idilio comenzó a principios de la década de 2000. Fredy Guarín era un joven boyacense que jugaba en Envigado F.C., lejos de los lujos que da la fama.

Fue allí donde conoció a Andreina Fiallo, una creadora de contenido y empresaria que se enamoró de él cuando, en palabras de sus allegados recopiladas por Tropicana FM, "era un don nadie". Andreina pausó sus ilusiones y sueños para convertirse en el pilar del futbolista. Juntos emprendieron una aventura internacional que los llevó a Argentina, Portugal e Italia, consolidándose mientras él brillaba en Porto e Inter de Milán.

De ese amor de 14 años nacieron sus dos primeros hijos, Daniel y Danna. Sin embargo, a medida que la carrera de Guarín tocaba el cielo, los cimientos de su hogar empezaron a tambalearse. Los goles trajeron fama y la fama, confusión.

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El declive comenzó a hacerse público entre 2015 y 2016. Según relató la propia Andreina en una entrevista histórica con el programa La Red de Caracol TV, tras realizar una sesión de fotos para la revista SoHo, comenzó a recibir una ola de mensajes que advertían la presencia de una tercera persona en su matrimonio.

La "bola de nieve" se volvió imparable cuando esa tercera persona, la modelo y presentadora Sara Uribe, hizo pública la crisis familiar. En 2017, la pareja firmó un divorcio que parecía definitivo. Fredy rehizo su vida sentimental con Sara, mudándose a China y trayendo al mundo a su hijo Jacobo en enero de 2019.

Al mismo tiempo, Andreina se concentró en ayudar a sus hijos a sanar las heridas de la ruptura y reconstruir su vida, logrando rehacer su hogar, años más tarde, con el futbolista Javier Reina, con quien tuvo a su hijo Ían, en 2021.

Mientras Andreina encontraba estabilidad, el mundo de Fredy Guarín se desmoronaba bajo el peso: del alcoholismo. En 2020, su relación con Sara Uribe colapsó, un quiebre que el propio exfutbolista reconoció entre lágrimas. El motivo fue de nuevo el hecho de que priorizará el alcohol que el hogar.

El punto de no retorno llegó en abril de 2021. Vestido con la camiseta de Millonarios, su último club profesional, Guarín protagonizó un escandaloso y violento altercado familiar en Medellín bajo los efectos del alcohol, donde las imágenes se difundieron a nivel nacional. Retirado a la fuerza, el ídolo de la Selección Colombia tocó fondo, enfrentando una severa depresión y admitiendo, en declaraciones posteriores a la prensa, que llegó a contemplar el suicidio en sus horas oscuras.

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La redención y el poder del perdón

Esa caída no fue el final del camino. Guarín inició un proceso de sanación espiritual y física, alejándose por completo del alcohol y transformándose en un embajador de la salud mental y la prevención de adicciones.

El primer atisbo del milagro ocurrió en marzo de 2026, durante la celebración de los 15 años de su hija Danna. Fredy reapareció en redes sociales con una emotiva foto familiar junto a Andreina y sus hijos. Sus palabras conmovieron al país: “Aceptar que tenía un problema fue el inicio de ese abrazo y de esas sonrisas... Aunque no convivimos juntos siempre seremos familia. El poder del perdón. Este es el resultado del poder de Dios y unos corazones dispuestos con buena voluntad”.

Lo que parecía un maduro acto de co-paternidad se transformó rápidamente en un nuevo capítulo romántico. En junio de 2026, la publicación de su cena en Miami con la frase "Reencuentros que llenan el corazón" y la respuesta pública de Guarín con un rotundo "Dios es demasiado bueno. I love", sellaron una reconciliación de pareja que muchos creían imposible.

Así como dribló rivales y rompió las redes con sus potentes disparos de media distancia, el futbolista gambeteó el alcoholismo para volver a celebrar el gol de la vida familiar. Crack.

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