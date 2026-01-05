Estas fueron las 5 novelas que más vieron los colombianos en 2025: bajaron del trono a Betty

El consumo de novelas en Colombia dejó cifras claras en 2025. Un ranking nacional reveló cuáles producciones lideraron la audiencia.

Las telenovelas siguen ocupando un lugar privilegiado en la rutina diaria de millones de colombianos. En 2025, lejos de perder vigencia, las producciones nacionales dominaron el horario estelar y marcaron la agenda televisiva, confirmando que el género continúa siendo uno de los más fuertes de la televisión abierta.

Un estudio de CNC Ratings, elaborado por el Centro Nacional de Consultoría junto a Claro media, permitió establecer cuáles fueron las cinco novelas más vistas en Colombia entre enero y diciembre de 2025. La medición incluyó información de más de 300.000 hogares distribuidos en todo el país, lo que ofreció una visión amplia sobre los hábitos reales de consumo.

Así se midieron las audiencias en todo el país

El informe incorporó la tecnología Return Path Data (RPD), un sistema que amplió la cobertura del análisis a más de 700 municipios. Este cambio representó un salto frente a los métodos tradicionales, que solo alcanzaban algunas ciudades principales, y permitió incluir regiones que históricamente no aparecían en los estudios de rating.

Con esta base, el ranking mostró una combinación de estrenos recientes, remakes y clásicos que aún conservan una audiencia sólida.

Caracol lideró con una nueva historia y un remake

El primer lugar fue para Escupiré sobre sus tumbas, producción del Canal Caracol que alcanzó 3.122.415 espectadores y un rating del 7,22 %. La historia de misterio y venganza se convirtió en la más vista del año, a pesar de haber finalizado su emisión en febrero.

En el segundo puesto se ubicó Nuevo Rico, Nuevo Pobre, también de Caracol, con 2.973.753 televidentes. El remake de esta historia, centrada en el intercambio de dos bebés al nacer, logró conectar con una nueva generación sin perder a los seguidores del relato original.

Betty salvó a RCN

El tercer lugar fue ocupado por Yo soy Betty, la fea, de RCN, que registró 2.549.935 espectadores. La novela más icónica de la televisión colombiana se mantuvo en el top, aun después de salir de plataformas digitales.

En la cuarta posición apareció Darío Gómez, con 2.489.979 televidentes. La producción biográfica captó la atención del público y se consolidó como una de las apuestas más vistas del canal RCN.

El quinto lugar lo ocupó La venganza de Analía, del Canal Caracol, con 2.348.638 espectadores, confirmando el interés por historias de suspenso político dentro de la ficción nacional.

El ranking de 2025 evidenció la fuerte presencia de Caracol y RCN en la preferencia de los televidentes y mostró que las telenovelas siguen siendo un pilar del entretenimiento nacional. Historias nuevas, remakes y clásicos convivieron en la pantalla, disputándose la atención de millones de hogares colombianos.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.