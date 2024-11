La dura estocada que recibió tradicional equipo de la Liga BetPlay; está disputando los cuadrangulares

.Publicidad.

En medio de todos los escándalos que se han suscitado al interior del fútbol colombiano en los últimos días, hubo uno que pasó inadvertido, pero que pudo haber cambiado el futuro del actual semestre de la Liga BetPlay. El Deportivo Pasto, uno de los equipos clasificado a los cuadrangulares semifinales, perdió el reconocimiento deportivo el pasado viernes 22 de noviembre y, si no hubiese sido porque las directivas solucionaron el problema en tiempo récord, el club no habría podido seguir disputando la fase semifinal del torneo. Es más, el partido contra Nacional lo jugo de forma 'ilegal', pues no estaba autorizado.

Deportivo Pasto perdió el compromiso contra el club paisa 0-1. Foto: deportivopastooficial

La decisión sobre Deportivo Pasto que pudo dar un nuevo rumbo a la Liga BetPlay

El encargado de destapar la decisión sobre Deportivo Pasto fue el reconocido periodista deportivo, Alejandro Pino Calad. A través de su cuenta de X, el comunicador confirmó que el Ministerio del Deporte había decidido quitarle el reconocimiento deportivo al equipo volcánico, debido a que no había cumplido con el pago de las obligaciones laborales, de aportes a la seguridad social, y hasta adjuntó la imagen del comunicado realizado por la máxima entidad del deporte en el país. En la publicación, Pino también reveló que el club no debió haber jugado el compromiso contra Atlético Nacional, pero la Dimayor no tomó cartas en el asunto.

El @MinDeporteCol le suspendió el viernes el reconocimiento deportivo al Pasto por incumplimiento con el pago de obligaciones laborales, de aportes a la seguridad social...". Por reglamento, el Pasto no debió jugar el fin de semana, pero jugó pq acá nada importa. Ya está al día pic.twitter.com/0eYF1Nki91 — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) November 27, 2024

Hay que aclarar que las directivas de Deportivo Pasto hicieron las acciones correspondientes después de conocer la decisión del Ministerio del Deporte y el asunto ya está resuelto, y el reconocimiento deportivo volvió a ser otorgado. Sin embargo, las dudas del compromiso contra Atlético Nacional se mantienen, pues, en ese momento, el cuadro volcánico lo disputó de manera "ilegal". Ahora, después del susto, el equipo se prepara para enfrentar a Santa Fe en la fecha 3 de los cuadrangulares, con la necesidad de obtener puntos, pues no ha sumado ninguno.

