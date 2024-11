Tres nuevas series asiáticas de Netflix que no dejan de recibir aplausos ¿Por qué son tan buenas?

.Publicidad.

Una de las grandes apuestas en cuanto a contenidos del gigante del streaming Netflix son la producciones del continente asiático, es por ello que es normal que en redes sociales constantemente se estén comentando series y películas de la plataforma. En el mes de noviembre, las series asiáticas de Netflix no podrían estar más adelante en el top de los más vistos del catalogo, pues han sido muchos los estrenos que han tenido una buena acogida.

Le mostramos tres de las nuevas producciones de la plataforma que están dejando una huella profunda entre los espectadores. Cada una de ellas ha recibido elogios destacando su narrativa única, sus personajes complejos y su capacidad para transmitir una gran variedad de emociones.

Tres nuevas series asiáticas de Netflix que no dejan de recibir aplausos

Cuando el teléfono suena

Este drama que se estrenó el 22 de noviembre y que aún se encuentra en transmisión sigue al matrimonio arreglado entre el político en ascenso Baek Sa-eon y su esposa muda Hong Hee-joo, quienes nunca tuvieron una convivencia sana todo el tiempo que llevan juntos; sin embargo, un secuestro cambiará sus vidas por completo.

De acuerdo con los comentarios en redes sociales, aunque solo se han estrenado dos capítulos, tiene la suficiente pisca de drama en donde florecen sentimientos, secretos y una gran variedad de sentimientos.

El Sr. Plancton

Fue uno de los primeros dramas en llegar en el mes de noviembre, su aparición en el catalogo se dio el 8 de noviembre. Aunque muchos pensarían que se trata de una serie de comedia es una combinación en la que el romance y el drama también están a la orden del día.

A lo largo de la trama, conocemos a Hae-jo, un hombre perseguido por la desgracia en todos los sentidos; no tiene salud, no tiene familia y según él nadie que lo ame, y se dispone a hacer el último viaje de su vida. Este importante recorrido decide hacerlo en compañía de su ex, Jo Jae-mi, la mujer más desafortunada del mundo.

Más allá del adiós

Este drama romántico japonés llegó a la plataforma el 14 de noviembre, aunque ha sido comentado en redes sociales por su historia, no goza de la popularidad de las producciones anteriormente nombradas. La serie sigue la vida de Saeko quien debido a un trágico accidente, pierde al amor de su vida, Yusuke, el mismo día en que este le propone matrimonio. Tiempo después, un hombre llamado Naruse recibe una nueva oportunidad de vida cuando le trasplantan el corazón de Yusuke. Y como si de una fuerza oculta se tratara, Saeko conoce a Naruse, quien poco a poco empieza a sentir cómo los recuerdos de su donante despiertan en él.