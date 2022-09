La deslealtad de los periodistas de Win Sports: se la pasan robando noticias de ESPN

En una batalla campal se convirtió Twitter después de que el reconocido periodista de Win Sports, Felipe Sierra, y las comunicadoras de ESPN, Juliana Salazar y Pilar Velásquez, se sacaran los trapitos al sol con referencia al fichaje de Steven Álzate al futbol belga.

Y es que todo inició porque el comunicador de Win Sports dio la primicia de que el jugador colombo-ingles llegaría al Standard Lieja en condición de préstamo hasta junio del 2023; pero Salazar también diera la chiva asegurando que su contrato iba hasta enero del próximo año. En ese momento inició un tire y afloje entre ambos, Felipe Sierra desmintiendo a Juliana y Juliana reafirmando su información.

Felipe yo no me invento nada. Mi periodismo es serio. Usted sabe que tengo la información directa. Standard Lieja quería hasta junio pero Brighton no quiso y solo va hasta enero tal como dice el contrato que es en lo que yo me baso y vi. El comunicado errado en ello.

— Juliana Salazar Meza (@julisalazarmeza) September 9, 2022