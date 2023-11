La derrota estruendosa del petrismo

Hay un gran desgaste de poder, Petro se mostrará conciliador, pero castigará a departamentos como Antioquia, y no será capaz de dejar sucesor

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Las elecciones regionales fueron una derrota estruendosa para el petrismo, así Petro se haya levantado de hombros y haya dicho que no ha pasado prácticamente nada. Yo pienso que hay un desgaste a un año y meses del gobierno de Petro, el Pacto Histórico no se ha podido solidificar ni ha podido crecer, creo que los dos años largos que quedan no van a ser fáciles ni para Petro ni para el país.

La derrota en Bogotá, estruendosa, triplicó Galán a Gustavo Bolívar. Sigue el rifirrafe por la construcción del metro y parece que ese problema no está fácil de solucionar. Pienso que va a haber castigo de Petro, un castigo que no debería ser pero que lo va a ser, con respecto a departamentos como Antioquia creo que las transferencias no van a fluir como deben fluir y eso va a afectar significativamente las finanzas departamentales y municipales en Medellín. Pienso que salvo unas circunstancias políticas especiales, el próximo gobierno es un gobierno de derecha. Eso lo tengo perfectamente claro.



Creo que Petro aparentemente se va a mostrar conciliador, pero va a seguir con su política de apretar el acelerador buscando realizar la reformas a través de la mermelada a ciertos parlamentarios muy propensos a ella. La salud ha empezado a deteriorarse significativamente se hacen cargos de lado y lado. El secuestro del padre de Luis Díaz pone una nota dentro de los acuerdos de paz, muestra que la paz total puede ser humo.

Hay una derecha también en bajón y la izquierda en Colombia nunca ha tenido fuerza. Hago este pronóstico: la derecha vuelve al poder. No hay posibilidad ninguna de que Petro deje sucesor. Faltan dos años largos, va a haber dificultades, no va a ser fácil la relación de la oposición con Petro, y la oposición tampoco es una panacea en Colombia.