.Publicidad.

Todos los seguidores de Melissa Martínez estaban expectantes por sus fotos en la revista SoHo. El famoso impreso siempre mostró a las mujeres mas sensuales del país en una faceta que nadie antes había visto; y todos esperaban ver eso en las fotografías de la atlanticense. Ahora bien, al parecer, las expectativas de los seguidores estaban en las nubes, ya que algunos se quejaron y hasta insinuaron que en sus redes sociales muestra más que en la revista.

Recordemos que el impreso salió a la venta el pasado 19 de noviembre y se enfocó en un especial mundialista. Tuvo en la portada al crack de la selección Luis Díaz y en su interior varios de los artículos se inclinaron por la fiebre de Catar 2022. Entrevistaron a Oscar Córdoba, Abbondazieri y Luchito; y de paso le hicieron una galería de 5 fotos y un perfil a Melissa Martínez. Aparece despampanante, como siempre; pero no se salvó de las críticas.

-Publicidad.-

Entonces Melissa Martinez anticipó destape en Soho y no mostró ni media teta. 👉🏻 🎁 cajita para que me tilden de morboso, machirulo y todo eso. — Dr. Tolin (@DrTolin) November 23, 2022

Esperaba ver a @MelisaMarArtuz como nunca y resultó que muestra más en sus redes sociales. Que decepción @RevistaSoHo pic.twitter.com/rt1X8ZzKSe — ACF (@ernesticopira) November 23, 2022

Publicidad.

| Vea también: El polémico periodista de Win Sports que Caracol contrató para Catar 2022

Ahora, no se le puede culpar de nada, ya que semanas antes de que la revista saliera a la venta, Melissa Martínez había asegurado que sus fotos no iban a ser nada del otro mundo y que no iban a aparecer muchos 'balones'. Lo cierto es que los culpables fueron sus seguidores, que esperaban ver a la periodista como Dios la trajo al mundo.