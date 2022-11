El polémico periodista de Win Sports que Caracol contrató para Catar 2022

.Publicidad.

Hace más de un año, Daniel Pérez se volvió tendencia nacional al cometer un acto machista trabajando para Win Sports. El comunicador, en pleno programa, le pidió a una reportera peruana que se bajara el tapabocas para verla mejor, dejando de lado la impecable información que esta había dado en su reporte. Las redes sociales se inundaron de críticas a su comentario y tiempo después salió del canal de los Ardila Lulle. Sin embargo, Gol Caracol llegó al rescate y le ofreció una jugosa oferta durante el mundial de Catar; y ahora es el rostro del canal en su espacio digital.

Hay que recordar que después de salir en medio de polémicas de Win Sports, el periodista se dedicó a desarrollar muchísimo más su empresa llamada Way Sports. En ella, estuvo trabajando con deportistas y técnicos, ayudándolos con su presencia en las redes sociales y asesorándolos en su imagen. Pero su ilusión de volver a las pantallas siempre estuvo presente, y no pudo decirle que no al Gol Caracol.

Así las cosas, desde este 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, en cada partido que se transmita por la pantalla del canal Caracol, Daniel Pérez hará la previa del encuentro acompañado de la también comunicadora Ana María Navarrete. Ahora, hay que aclarar que eso se hará a través de la emisión digital que se encuentra en la página web del Gol Caracol.