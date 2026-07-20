- La casa en una urbanización campestre en Chía que Gustavo Petro puso en venta antes de dejar el poder

La propiedad era compartida con Verónica Alcocer de quien se divorció y venderá la inmobiliaria extranjera Engel & Vokers por un valor importante

De esta casa en una urbanización en Chía, municipio vecino de Bogotá, salieron Gustavo Petro, su esposa y su familia a su posesión como Presidente hace cuatro años, el 7 de agosto del 2022. La hija del presidente, Sofía, narró en este video la salida de su lugar de residencia en Santa Ana II hacia la Casa de Nariño .

La residencia la utilizaban al comienzo del gobierno como un espacio más libre por fuera del protocolo de la Casa de Nariño pero poco a poco fueron dejando de utilizarla. A raíz de la separación que empezó a gestarse a raíz de las imágenes del Presidente acompañado con otra mujer después de la posesión del Presidente José Raúl Mulino, el 1 de julio de 2024 de junio del 2024. Una relación que pareciera haberse formalizado con quien estuvo en una visita al Vaticano a una audiencia con el Papa León XIV.

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Desde el año pasado a su vez su esposa Verónica Alcocer también tomó distancia instalándose en Suecia, en la residencia de la embajada en Estocolmo. Todo esto configuró el divorcio que ya fue anunciado y con ello llegó la venta de la casa de la urbanización campestre Santa Ana II.

La propiedad tiene más de 250 metros cuadrados y, de acuerdo con la última declaración de bienes de Petro, cuenta con un avalúo fiscal cercano a $ 600 millones. El inmueble está registrado como patrimonio familiar, es decir la sociedad conyugal, y tiene una hipoteca con el Banco Colpatria. El presidente ha manifestado que aún continúa pagando las obligaciones derivadas del crédito.

Foto: @Santa Ana II

El valor comercial de la vivienda, sin embargo, estaría por encima del avalúo predial y fue entregada para su venta a la inmobiliaria de lujo Engel & Vokers que está especializada en venta de casas campestre. Su accionista mayoritario es el fondo de capital privado Permira, que controla aproximadamente el 60% de la compañía el 40% restante pertenece al fundador original el alemán Christian Völkers quien ha construido una inmobiliaria líder en Europa y con presencia en Suramérica.

En el conjunto residencial, casas con características similares pueden alcanzar precios entre $1.800 millones y $3.650 millones, dependiendo de factores como el área construida, el estado del inmueble y sus características arquitectónicas.

Santa Ana de Chía II fue desarrollado bajo un concepto de vivienda campestre con construcciones tipo casona de dos pisos con altillo. El proyecto cuenta con espacios diseñados para ofrecer privacidad, zonas verdes, jardines privados y terrazas. Su arquitectura combina elementos tradicionales de las casas de hacienda con las características de un conjunto residencial contemporáneo.

Desde su época como alcalde de Bogotá, Gustavo Petro ha tenido relación con Chía como lugar de residencia. Durante varios años vivió en el sector de Santa Ana, aunque posteriormente se trasladó por motivos que no fueron explicados públicamente. Tiempo después regresó a una zona cercana, ubicada en Santa Ana de Chía II.

El proyecto fue construido por la firma Conjunto Urbanización Santa Ana de Chía LTDA., actualmente conocida como Constructora Santa Ana. La primera fase inició su construcción en 1994 y la segunda etapa mantuvo el concepto de casonas privadas rodeadas de zonas verdes. La empresa tiene como representante legal y gerente a Juan Pablo Gómez Casas.

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