- Petro volvió la audiencia papal con León XIV una reunión familiar con su nueva pareja incluida

Gustavo Petro volvió a sentarse frente al papa León XIV, como lo hizo recién entronizado en mayo de 2025, en ese momento acompañado de su hija menor, Antonella. El de este jueves fue su último viaje como presidente a la sede apostólica y lo hizo solo con tres funcionarios: la directora del Dapre, Nhora Mondragón, quien llegó al cargo apoyada por Armando Benedetti y gracias a la recomendación de la polémica Juliana Guerrero. Mondragón remplazó en el cargo a Angie Lizeth Rodríguez, quien renunció el pasado 14 de enero. Antes de llegar al Dapre, Mondrágón estuvo en el Ministerio del Interior, al frente de la oficina de seguridad y convivencia ciudadana, y antes de eso fue secretaria de gobierno de Jorge Iván Ospina en la Alcaldía de Cali, un hombre cercano a Gustavo Petro, a quien le entregó la Nueva EPS como gerente liquidador.}

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A la cita con el papa norteamericano al presidente también Lo acompañaron la canciller Rosa Villavicencio, y el embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez, quien había gestionado la reunión con meses de anticipación. Petro prefirió estar rodeado en esta oportunidad por Andrea Petro Herrán, su hija mayor, que tuvo con su primera esposa Mary Luz Herrán, con quien militó en el M-19 cuando ambos eran jóvenes. Andrea, radicada desde hace ya muchos años en Francia, llevó a la reunión con el Papa a sus dos pequeñas hijas, ambas de nacionalidad francesa. La cita con el santo padre terminó pareciendo, sobre todo un encuentro familiar.

La presencia no esperada y que desató polémica se encontró en una fotografía difundida por Vatican News —no por los canales oficiales del Gobierno colombiano— en la que se evidenció a Vanessa Cortés Carmona, parada entre el embajador Velásquez y el jefe de comunicaciones de Presidencia, justo detrás de las nietas del mandatario. La periodista Vanessa de la Torre fue la primera en señalar la imagen en redes sociales; horas después varios medios la confirmaron. Cortés Carmona, una manizaleña de 33 años, dejó de ser anónima en junio de 2024, cuando un video la mostró caminando de la mano con Petro por las calles de Panamá. Desde entonces se le identifica, sin que la Casa de Nariño lo haya confirmado ni desmentido oficialmente, como la nueva pareja del presidente, quien asegura estar separado de hecho de Verónica Alcocer, aunque el trámite legal del divorcio sigue sin cerrarse y quien en ninguna de las audiencias en el Vaticano, ni con el papa Francisco, ni con el actual, ha acompañado al presidente.

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La única visita al papa que logró Verónica Alcocer la gestionó personalmente ella y su equipó de asesores. Su visita al Vaticano con el Papa Francisco fue una también polémica por su compañía. En esa oportunidad la Primera Dama llevó a su reunión de media hora con el Papa a su fotógrafo de cabecera, Mauricio Vélez.

Lo que convirtió la presencia de Vanessa Cortés en algo más que chisme de redes fue lo que ya se sabía de ella antes de este viaje. Una investigación de La Silla Vacía documentó que antes de agosto de 2022 la mujer no tenía empresas ni propiedades a su nombre. Un mes después de la posesión de Petro constituyó una firma que hoy mueve cifras que no cuadran con su historial laboral previo: de salarios que no superaban los tres millones de pesos mensuales pasó a acumular ingresos y bienes por más de 1.200 millones, según ese mismo trabajo periodístico. El medio reportó además que viajó a El Cairo y a los Emiratos Árabes Unidos en octubre y noviembre de 2025, coincidiendo con visitas oficiales del presidente a esos países.

Ni la Presidencia ni la embajada colombiana ante el Vaticano respondieron las preguntas que distintos medios enviaron sobre por qué integró la delegación de este jueves. La opositora senadora María Fernanda Cabal, quien renunció al Centro Democrático antes de las presidenciales y apoyó al hoy electo presidente Abelardo De la Espriella, fue una de las primeras voces de en cuestionar en qué calidad viajó la manizaleña y quién pagó su desplazamiento.

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