- La candidata presidencial que quiere sacar de la cárcel a David Murcia debe enfrentar los señalamientos a su marido

Sondra Macollins tiene la sombra de su esposo Moisés Garvin envuelto en un escándalo de contratos y quien acaba de perder una tutela con el candidato de la Espriella

El nombre de la abogada Sondra Macollins, sonó cuando Carlos Lehder fue detenido en Bogotá a donde aterrizó de paso de regreso de Alemania donde vivía tras pagar la condena por narcotráfico. La abogada actuó con prontitud y Lehder siguió su rumbo hacia Armenia donde vive desde octubre pasado.

Se supo también que entre sus clientes tiene a David Guzmán el dueño de la pirámide conocida como DMG a través de la cual estafó a millones y acaba de solicitar su libertad por pena cumplida. Y es precisamente este polémico cliente el que la ha enfrentado con su contrincante Abelardo de la Espriella quien también fuera abogado suyo y quien paga una condena de 30 años en La Picota por lavado de activos y captación masiva a través de DMG.



De la Espriella respondió atacando Moisés Garvin, esposo de la abogada Macollins, señalándolo como contratista del gobierno con comportamientos cuestionables.

Investigaciones de W Radio se sumaron a las denuncias de su gran contratación a través de una red que involucra entidades sin ánimo de lucro. Según lo revelado por el citado medio de comunicación, esta figura jurídica fue seleccionada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) para fabricar 285 botes para pescadores vulnerables en el país; pero el contrato de 15.000 millones de pesos no se ejecutó.

Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia de la Presidencia

La propia Secretaría de Transparencia de la Presidencia, en cabeza de Andrés Idárraga, aportó documentación sobre la ​ existencia de la red de entidades sin ánimo de lucro —como Red Summa, Aldesarrollo y Edured— que habrían captado cerca de 2 billones de pesos en contratos estatales, y quien interpuso la denuncia penal en la Fiscalia. El modus operandi denunciado consistía supuestamente en utilizar convenios interadministrativos para evadir licitaciones públicas, subcontratando luego la ejecución y cobrando millonarios «costos de administración».

Garvin no ha sabido defenderse en el escenario público y acaba de perder una tutela contra Abelardo de la Espriella a quien le había solicitado rectificar. La providencia, firmada por la jueza Ana Sidney Cely Pérez concluyó que la controversia no evidenciaba una vulneración directa de derechos fundamentales que justificara la intervención del juez constitucional mediante una tutela.

El escándalo de su esposo le llego a Sondra Macollins en el momento en que intenta que su candidatura presidencial despegara, aunque aún sin éxito, ya que se propuso que su candidatura soportada por firmas fuera aceptada por el Consejo Nacional electoral y entrara junto a 14 candidatos a formar parte el tarjetón del que saldrá el presidente de Colombia 2026.



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La respuesta en defensa de su marido

Macollins asegura que Garvin se encuentra desvinculado desde 2023 de Aldesarrollo y que no tiene relación con las demás empresas sin ánimo de lucro mencionadas por la Presidencia “y todos los proyectos se ejecutaron hasta el día que se entregó”.

La candidata presidencial señala que este dejó de ser funcionario cuando se fue a Estados Unidos con ella, “el 30 de septiembre de 2023. Es una renuncia pública. Cuando tuvo una investigación de la Procuraduría, que sancionó y luego retiró la sanción en segunda instancia, ya estábamos por fuera”.

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Recalcó además que su esposo no ha aportado a su campaña presidencial y que la ha financiado por completo con recursos propios: “Llevo casi 30 años de ejercicio profesional. Soy una mujer adinerada. Tengo dos empresas en Colombia y una en Estados Unidos. De las campañas más austeras ha sido la mía”.

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