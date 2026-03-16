- Arranca la carrera por la presidencia: 14 candidatos ya se inscribieron con sus formulas vicepresidenciales

Catorce aspirantes ya se inscribieron para la Presidencia de 2026. En pocos días se sabrá quiénes quedan en firme en la tarjeta electoral

A menos de dos años de las elecciones presidenciales de Colombia, ya comienza a moverse el tablero político. De acuerdo con información difundida en redes sociales, 14 fórmulas presidenciales aparecen inscritas ante la Registraduría Nacional para participar en los comicios de 2026, un listado que incluye desde partidos tradicionales hasta movimientos independientes y nuevas plataformas políticas.

Entre los nombres registrados aparece Clara Eugenia López Obregón, del Partido Esperanza Democrática, quien figura con María Consuelo del Río Mantilla como candidata a la vicepresidencia.

También se encuentra la fórmula de la Coalición F.A.M.I.L.I.A, integrada por Óscar Mauricio Lizcano Arango como aspirante presidencial y Adriana María Ramírez Martínez como su fórmula vicepresidencial.

Dentro del listado figura igualmente el movimiento Romper el sistema, con Raúl Santiago Botero Jaramillo como candidato a la Presidencia y Carlos Fernando Cuevas Romero como aspirante a la Vicepresidencia.

Otra de las candidaturas registradas corresponde al Partido Demócrata Colombiano, que aparece con Miguel Uribe Londoño como candidato presidencial y Luisa Fernanda Villegas Araque como fórmula vicepresidencial.

Miguel Uribe Londoño.

En el listado también aparece la candidatura independiente denominada “Sondra Macollins, la abogada de hierro”, encabezada por Sondra Macollins Garvin Pinto, acompañada por Leonardo Karam Helo.

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Por su parte, el Movimiento Político Pacto Histórico figura con Iván Cepeda Castro como aspirante presidencial y Aída Marina Quilcué Vivas como candidata a la Vicepresidencia.

Entre las demás fórmulas inscritas también aparecen Abelardo Gabriel de la Espriella por Defensores de la Patria, Claudia Nayibe López Hernández por el movimiento Con Claudia Imparables, y Paloma Susana Valencia Laserna por el Centro Democrático junto a Juan Daniel Oviedo.

La lista la completan Sergio Fajardo Valderrama por Dignidad & Compromiso junto a Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba, Roy Leonardo Barreras Montealegre por La Fuerza, Gustavo Matamoros Camacho con Martha Lucía Zamora Ávila por el Partido Ecologista Colombiano. Luis Gilberto Murillo Urrutia por el movimiento Luis Gilberto Soy Yo junto a Luz María Zapata Zapata y Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien también aparece con fórmula vicepresidencial inscrita, con Nelson Javier Alarcón Suárez.

Sin embargo, el listado aún no es definitivo. Según el calendario electoral, entre el 16 y el 20 de marzo los partidos y movimientos podrán modificar o reemplazar las candidaturas registradas, mientras que el 25 de marzo se realizará el sorteo que definirá la posición de cada aspirante en la tarjeta electoral.

En las próximas semanas se espera que el panorama electoral continúe moviéndose con posibles alianzas, ajustes en las fórmulas y nuevas definiciones políticas que terminarán de configurar la carrera por la Casa de Nariño en 2026.

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