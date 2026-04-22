Niños y niñas pusieron sobre la mesa el gasto público y la educación en conversación con candidatos a la Presidencia

Seis aspirantes presentaron a los niños propuestas como subir inversión educativa del 0,8 % al 1,8 % del PIB y destinar hasta 3 % del mismo a primera infancia

Este 22 de abril quedó marcado como una de las pocas jornadas en las que las voces de niños, niñas y adolescentes ocuparon el centro del debate político en Colombia. En la Universidad de los Andes, en Bogotá, se desarrolló un conversatorio organizado por NiñezYA, con el apoyo de Aldeas Infantiles SOS, donde seis candidatos presidenciales escucharon directamente las inquietudes de esta población.

El espacio reunió a participantes de distintas regiones del país, quienes llegaron tras un proceso de selección liderado por organizaciones sociales. Según Esteban Reyes, director nacional de Aldeas Infantiles SOS Colombia, los asistentes no solo fueron escogidos por su interés, sino que además recibieron preparación previa para formular preguntas y expresar sus preocupaciones.

La jornada inició con una premisa clara: la agenda sería definida exclusivamente por los niños y adolescentes, sin intervención de las organizaciones convocantes. Este punto marcó el tono del encuentro, en el que las preguntas giraron principalmente en torno a dos ejes: el presupuesto público y la educación.

Presupuesto y educación, en el centro de las preguntas

Durante el conversatorio, varios participantes insistieron en conocer cómo los candidatos planean aumentar la inversión en educación. Claudia López planteó una meta concreta: pasar del 0,8 % al 1,8 % del PIB destinado a educación pública durante su eventual gobierno. Esta cifra fue una de las pocas propuestas con indicadores específicos presentadas en el espacio.

Por su parte, Roy Barreras propuso destinar tres puntos del PIB a la primera infancia no sin antes lanzar pullas a candidatos como Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella por no asistir al evento; mientras que Carlos Caicedo planteó un esquema de incentivos económicos para evitar la deserción escolar. Su propuesta consiste en pagar a las familias para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

En paralelo, Mauricio Lizcano enfocó su intervención en el fortalecimiento institucional, señalando la necesidad de profesionalizar el personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como mecanismo para garantizar la alimentación infantil.

Cronología de propuestas durante el encuentro

A lo largo de la jornada, que se extendió por varias horas, los candidatos respondieron preguntas relacionadas con temas estructurales. En materia de salud, Luis Gilberto Murillo propuso llevar servicios médicos directamente a escuelas y colegios en las regiones, con énfasis en zonas apartadas.

En cuanto a seguridad y prevención, Sondra Macollins planteó la creación de un Gran Ministerio de Bienestar Social enfocado en salud mental y prevención de drogadicción. Además, propuso cambiar el modelo educativo hacia uno basado en habilidades y talentos, dejando de lado la memorización tradicional.

El debate también abordó temas de justicia juvenil. Roy Barreras señaló que cuando un adolescente comete un delito, existe una falla tanto del Estado como de la familia, y planteó la necesidad de sanciones penales. “El sicario adolescente tiene que ser sancionado”, afirmó durante su intervención.

Luisa: “Nuestra seguridad y felicidad debería ser un derecho, no un lujo.”



Jeremías: “Conocen nuestras problemáticas. También queremos ser tenidos en cuenta en sus decisiones”



Cierre desde la voz de niñas, niños y adolescentes. #Elecciones2026 pic.twitter.com/CPphdXxMjS — NiñezYA – Sociedad Civil por la Niñez (@Ninez_Ya) April 22, 2026

Medioambiente, familia y oportunidades

Otro de los temas recurrentes fue el medioambiente. Claudia López propuso implementar programas ambientales en todos los colegios públicos, retomando iniciativas como huertas urbanas impulsadas durante su alcaldía en Bogotá entre 2020 y 2023. “El orgullo de Colombia no es ser petrolero sino ser el país más biodiverso del mundo”, afirmó.

En materia social, las propuestas coincidieron en la importancia de fortalecer a las familias. Lizcano habló de generar empleo y vivienda para reducir el abandono infantil, mientras que Murillo insistió en garantizar acceso a alimentación, vivienda digna y salud.

Carlos Caicedo, por su parte, vinculó la violencia con la falta de oportunidades y propuso invertir en territorios históricamente afectados para evitar el reclutamiento por grupos criminales.

Participación directa y temas pendientes

Uno de los elementos más destacados del encuentro fue la interacción directa entre candidatos y jóvenes. Sin intermediarios, los participantes plantearon inquietudes sobre derechos reproductivos, inclusión de comunidades afro y calidad del sistema de salud.

Además, se abrió la posibilidad de que los niños continúen enviando propuestas a través de dibujos, cartas u otros formatos, como lo sugirió Claudia López. La iniciativa busca mantener activa la participación infantil en el proceso electoral.

El evento también dejó interrogantes abiertos. Entre ellos, el acceso de los menores a redes sociales, la edad adecuada para su uso y el enfoque de ciudadanía digital, tema sobre el cual Sondra Macollins sugirió un rango entre los 12 y 14 años.

Al finalizar el evento, los seis candidatos firmaron un compromiso por la niñez, dando su palabra de que los niños, niñas y adolescentes no solamente verán sus derechos respetados, sino que sus inquietudes también formarán parte de la agenda de gobierno de aquel que logre llegar a la Presidencia del país.

Un espacio inusual en la agenda política

Para Esteban Reyes, este tipo de encuentros responde a una necesidad estructural. “Los niños no votan y por eso muchas veces su voz queda en segundo plano”, explicó durante el evento. Según el directivo, la figura presidencial tiene un impacto directo en decisiones presupuestales y en la priorización de políticas públicas para la infancia.

El conversatorio cerró con una conclusión implícita: las preocupaciones de los niños y adolescentes no difieren de las grandes discusiones nacionales. Presupuesto, educación, salud y seguridad fueron los temas más reiterados. La diferencia radica en quién los plantea y desde qué perspectiva, en un escenario donde, por unas horas, la agenda pública fue definida por quienes no participan en las urnas, pero sí en las consecuencias de cada decisión.

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