La abogada de Carlos Lehder arranca su carrera por la presidencia de Colombia

Por: José Ángel Londoño Ortiz |

mayo 28, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En pasados días, esta casa editorial hacía referencia a la Abogada de Hierro, Sondra Macollins Garvín, en varios de sus más sonados casos, como la representación de Carlos Lehder Rivas, o los soldados colombianos en Haití.

Pero hay otras connotaciones que es importante que se tengan en cuenta, en especial, en esa carrera electoral que se presenta para el próximo año 2026.

En Contexto:

El fracaso absoluto del actual Gobierno Petro, frente a los connacionales en el exterior, es incontestable. Desde la inoperante gestión de la actual representante Carmen Ramírez Boscán que no ha pasado ni un solo proyecto legislativo que tenga que ver con la Comunidad Colombiana Residente en el exterior, pasando por la falta de nombramiento de más de 190 puestos que deben ser cubiertos en embajadas y consulados por parte de la Cancillería para el mejoramiento de la atención a los connacionales en diversas partes del mundo y que no se han hecho, según declaraciones de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular UNIDIPLO, a la revista Semana. Lo del Presidente Petro para los Colombianos en el Exterior se quedó en solo retórica.

Se une a esto, el “No” nombramiento de Rosa Yolanda Villavicencio Mappi, como Vicecanciller, además de la elección de una Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones politizada por la propia Yolanda Villavicencio, que es inoperante y no tienen ninguna acción vinculante, ya que los “elegidos” no saben, no conocen ni tienen la experiencia ya no digamos la idea de cómo va a funcionar ese espacio. Es decir, una política pública migratoria absoluta y totalmente INEXISTENTE.

De igual forma, se presentó el evento de la Embajada de Colombia en España, que formuló de manera clara y directa, la instrumentalización del colectivo migrante colombiano, por parte de la hija del presidente Petro, Señora Andrea Petro, cuando con recursos del programa Colombia Nos Une (Que aún dirige Yolanda Villavicencio), reunió a un grupo de personas para hablar de migración colombiana. Para desfortuna de nuestro colectivo, todos los asistentes se dieron cuenta de que ninguno de los panelistas tenía idea alguna de las realidades económicas, políticas o sociales de los colombianos en el Exterior.

Sondra Macollins Garvín, una opción seria

Es la primera vez en la historia política colombiana, que una mujer migrante, trabajadora y hecha a sí misma, se lanza a la carrera presidencial.

Muchos de los actuales candidatos, no tienen ni idea de lo que es la nación colombiana residente en el exterior. Algunos otros tienen idea, pero no quieren vincular a la comunidad, porque no les ven ganas de votarles, o desconocen de tajo, esas realidades que se viven como migrante.

Porque una cosa es salir del país a trabajar y otra muy diferente, cuando desde algún tipo de privilegio, se salga a estudiar máster, doctorados, o a trabajar en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, como lo hizo Iván Duque, entre muchos otros.

Sondra Garvín es, pues, una opción sería a la hora de apoyar a una mujer a la Presidencia de la República que, a pesar de las dificultades propias de la migración, logró en los Estados Unidos ser abogada, madre y defensora de derechos humanos. Es claramente conocedora de las realidades de la migración colombiana en estados tan difíciles, como lo es la Florida, donde su propia política migratoria en el territorio, ha expulsado a miles y cientos de migrantes, en especial latinoamericanos a otros sitios, por una clara persecución por condición de origen.

Además de ser una muy buena abogada, conoce los mecanismos de Gobierno. Esta es una de las más grandes carencias de las últimas elecciones y que no ha permitido que el Estado colombiano, a través de estos últimos “iluminados” y “elegidos”, reconozca a la migración colombiana como un sujeto político de derechos.

Como comunidad colombiana residente en el exterior, debemos analizar las mejores opciones para nuestra nación. Los invito a buscar, a leer, a ser partícipes de todos y cada uno de los espacios que tengamos, para que nuestra acción como migrantes, pueda ver en el futuro a un país viable. Hoy en día, esto no ha sido posible.

Creo que hay que hacer un acto de voluntad, de pensamiento crítico y de construcción colectiva de ideas y cambiar radicalmente de personas. Votar y votar masivamente por opciones y caras nuevas, para que podamos ver un país dialogante, en beneficio de todos y no un país en una discordia total, ingobernable, secuestrado por Armando Benedetti y a la deriva, como hoy está el nuestro.

