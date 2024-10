La canción de Karol G con la artista que popularizó en TikTok "Rosa Qué Linda Eres"

.Publicidad.

Sevdaliza tiene una canción en tendencia llamada "Alibi", que hizo en compañía del productor brasileño Pabllo Vittar, que está por todas las redes sociales por su pegajoso estribillo "Rosa Qué Linda Eres", pero seguramente muchos de sus seguidores no sepan que esa canción fue originalmente creada por un colombiano llamado Magin Díaz o que incluso Carlos Vives la ha cantado.

Así que tenía sentido que Karol G, quien además acaba de compartir escenario durante el último Rock In Río con Pabllo Vittar y Sevdaliza, ahora acepte participar en una canción de la cantautora iraní, que en redes también ha brillado con canciones como "Human" o "Ride or die 2" (con Villano Antillano y Tokischa).

"Me quiere como soy, no trata de poseerme, no me digas que te vas y en tus ojos encuentro paz y de tu mano mi libertad, por eso no me cansaré, no me cansaré. Tengo todo lo que quiero, no me cansaré, no me cansaré. Tengo todo lo que quiero”, es una de las frases de la canción, que desde días antes del lanzamiento los fanáticos han relacionado con Feid y contra Anuel, el exnovio de la colombiana.

El video las muestra a ambas bailando en un escenario natural que aparece a blanco y negro, la canción es principalmente en inglés, pero las intervenciones de la colombiana sí son en español. Está disponible desde el 18 de octubre en todas las plataformas virtuales.

De momento Karol G está descansando luego de su Mañana Bonito Tour y, salvo por su versión de "Vivo con ella", junto a Andrea Bocelli, no ha lanzado más canciones. Se espera que en 2025 vuelva a los estudios, aunque también hay un rumores de un posible año sabático, que estarían relacionados con los deseos manifiestos de maternidad que ha comunicado La Bichota en varias ocasiones.

Sus fanáticos también recuerdan que hace semanas anunció su participación en una nueva canción con Silvestre Dangond, un vallenato que seguramente dará mucho de qué hablar.

