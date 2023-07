La renuncia del negociador de Nicaragua en La Haya que le salió cara a Daniel Ortega

.Publicidad.

Aduciendo causas morales por el camino que había tomado el gobierno de Daniel Ortega el reconocido internacionalista Paul Reichler, renunció en marzo del año pasado a su encargo. Fue un duro golpe para Nicaragua, ya que el equipo liderado por él se había anotado en el 2016 un primer round en favor del país centroamericano.

Reichler había representado a su país desde una década atrás, cuando comenzó el litio por los límites marítimos y precisamente el golpe contra Colombia que logró hace siete años fue el que forzó a la canciller María Ángela Holguín a recomponer el equipo y jugársela con costosos pesos pesados como Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda.

En la carta de renuncia el representante nica, afirmó con dolor patriótico: "Rezaré por el día en que Nicaragua vuelva a ser libre". Había representado en sus inicios al gobierno de Daniel Ortega ante la Corte Internacional de Justicia en varios casos, pero se le volvió inaceptable el rumbo tomado y asumió una posición de rechazo al régimen.

"No sé qué le hizo cambiar, pero Usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años", escribió Rerichler, que formó parte de los equipos de abogados de Nicaragua en el caso conocido como "Irán-Contras" con Estados Unidos, el del mar Caribe con Colombia, o el del río San Juan con Costa Rica. Todos ellos fueron contados por el Gobierno nicaragüense como "victorias" (…) “Mi conciencia moral me exige que debo cortar mis lazos con el actual régimen de Ortega y negarme a servirle", dijo Reichler.

En la misiva, el jurista dividió a Ortega en dos personajes, uno previo a 2018, que tildó de democrático y pacífico, y otro a partir de ese año, al que señala de actuar "tan despiadadamente, resultando en cientos de trágicas muertes", así como de arrestar y enjuiciar a decenas de personas "con cargos falsos que no son más que un pretexto para eliminar la disidencia y la oposición".

Reichler dijo sentirse "honrado y orgulloso de haber ayudado a Nicaragua a defender y extender su soberanía·, pero no ocultó su desconcierto por las decisiones de Ortega, al que señaló de haber "destruido la democracia" y establecer "una nueva dictadura, no muy diferente" a la que "ayudó a derrocar".

La ausencia de Daniel Reicher en el equipo de Nicaragua en La Haya puede haber resultado definitiva para el fallo de hoy que favoreció a Colombia.