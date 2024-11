- La Biblioteca España, el elefante blanco más grande de Medellín, que 5 alcaldes no han podido salvar

.Publicidad.

Tres piedras no es solo lo que representa el diseño de la Biblioteca España en el barrio Santo Domingo Savio, Comuna 1, Nororiente de Medellín, sino lo que sienten los cerca de 25.000 habitantes que crecieron junto a uno de los más grandes elefantes blancos del país que, si la lluvia deja, lo entregará a la comunidad por segunda vez uno de los cinco alcaldes que ha tenido que ver con el edificio, Federico Gutiérrez, durante su malograda y corta existencia iniciada ante la presencia de los reyes de España en 2007.

Esta historia comenzó cuando el ahora posible precandidato presidencial, el profesor Sergio Fajardo ganó la Alcaldía de Medellín en 2004 con el aval del partido Alianza Social Indígena (ASI) y como parte de su Plan Municipal de Parques Bibliotecas, inició en mayo de 2006 la construcción de la Biblioteca España cerca de la Estación del Metro Cable de Santo Domingo con una inversión de 14.298 millones de pesos.

El diseño arquitectónico de la Biblioteca estuvo a cargo de Giancarlo Mazzanti, dueño de la firma Mazzanti & Arquitectos S. A. S. que concibió un edificio similar a tres piedras, con un área de 3.450 metros cuadrados y 13.102 metros cuadrados de espacio público.

Se estima que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) aportó aproximadamente 1 millón de euros para la construcción como parte de las actividades de promoción de la cooperación y el desarrollo regional.

Con base en el diseño de Mazzanti, la empresa Arquitectura y Concreto S. A. S., gerenciada por Jorge Ernesto Bacci, se encargó de la construcción; Ingeniería Estructural S.A.S. de los diseños estructurales y A. C. I. Proyectos S. A. S. asumió la interventoría.

La obra celebrada por los 25.000 habitantes del barrio golpeado por fenómenos de violencia urbana y necesidades básicas insatisfechas, fue inaugurada con una placa conmemorativa en marzo de 2007 con la presencia de los Reyes de España, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, su esposa Lina Moreno, el gobernador Aníbal Gaviria, el alcalde Sergio Fajardo, varios Ministros del Gabinete y muchos curiosos locales.

En 2015 después de que los jóvenes de una de las zonas más vulnerables de la ciudad se habían propuesto estudiar inglés para recibir los visitantes que llegaban al barrio en el primer metrocable urbano del mundo como lo describió el diario El Tiempo y se sentían orgullosos de tener una moderna biblioteca, la historia cambió.

Durante la administración del alcalde liberal Aníbal Gaviria, la Biblioteca dejó de prestar servicio y la administración cerró el edificio por fallas estructurales. La comunidad tuvo que decirle adiós a la sala de lectura, el salón de eventos, las aulas de informática con acceso a internet, los cursos de alfabetización digital, los talleres, conferencias y las actividades recreativas programadas en la Biblioteca España para promover la inclusión social y el acceso a la cultura en las zonas vulnerables de la ciudad.

En 2016, cuando asumió por primera vez como Alcalde, Federico Gutiérrez, pese a todas las dificultades y el deplorable estado del edificio, ese espacio continuó siendo un centro vital para el aprendizaje y desarrollo cultural de la comunidad y se iniciaron algunas incipientes obras de reparación de esa infraestructura.

La Contraloría de Medellín levantó su voz por la Biblioteca España

En febrero de 2017, durante la primera administración del actual alcalde, Federico Gutiérrez, la Contraloría General de Medellín se pronunció frente a las obras de reparación de la fachada del Parque Biblioteca España y especialmente, sobre las razones por las que fue necesario emprender esos trabajos.

En ese momento, el ente de control fiscal señaló como causas de los daños estructurales que llevaron al cierre de la Biblioteca, entre otros, que el constructor Arquitectura y Concreto no siguió a cabalidad los lineamientos arquitectónicos y estructurales obrantes en los diseños de la obra.

Esa conducta, según la Contraloría de Medellín, fue avalada o permitida por A. C. I Proyectos S. A. S. que hizo la interventoría, los supervisores de la obra e incluso por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y la Alcaldía de Medellín, pero no por el diseñador a quien no se le consultó su opinión.

La Contraloría señaló además un manejo inadecuado de los planos récord archivados lo que, según esa entidad, derivó en consecuencias negativas para el seguimiento y mantenimiento de las obras contratadas, ejecutadas y entregadas y habría impedido advertir las fallas en la fachada, las obras complementarias inconclusas, los trabajos de repotenciación y evitar la caducidad de las acciones orientadas a reparar el daño fiscal y civil a Medellín.

El turno a Daniel Quintero que tampoco pudo con la Biblioteca

En 2021, la Administración de Daniel Quintero firmó un nuevo contrato para la reconstrucción de la Biblioteca España con un valor inicial de 28.000 millones de pesos. El contrato tuvo varias adiciones y el costo se elevó a cifras entre $ 50.000 millones de pesos y $ 60.000 millones.

En ese mismo año, el contralor general de la república, Carlos Felipe Córdoba, visitó las instalaciones de la Biblioteca España y la incluyó en el poco honroso listado de 1.171 obras que, según ese organismo de control, estaban inconclusas en el país al igual que 117 en 50 municipios del país por valor estimado de $ 971.000 millones.

Para la reconstrucción que se quería que estuviera lista en 2022, el Concejo de Medellín destinó $ 31.000 millones de pesos y en 2023, la Contraloría de Medellín, en fallo de primera instancia confirmado, logró recuperar para la ciudad más de $ 4.000 millones derivados de juicios de responsabilidad fiscal por concepto de algunas irregularidades detectadas en el manejo de un anticipo por parte del Consorcio Obras Medellín 2015 en el contrato de “intervención y repotenciación de la estructura y construcción de la fachada del parque Biblioteca España y obras complementarias”.

Vuelve y juega la reconstrucción durante la Alcaldía de Fico

Al llegar a la Alcaldía de Medellín por segunda vez, el alcalde Federico Gutiérrez se encontró de nuevo con el lío de la Biblioteca España, que representa tres piedras clavadas en la montaña de la comuna nororiental, como si los edificios parecieran meteoritos caídos a la tierra.

Fico Gutiérrez le puso manos a la obra para terminar la malograda y corta existencia que ha tenido hasta ahora el edificio inaugurado por los Reyes de España y en septiembre de 2024, la llamada Caja 1 en la Secretaría de Infraestructura de Medellín, liderada por el ingeniero Jaime Andrés Naranjo Medina, ya estaba al 100 %, la 2, al 92 % y la 3 tenía un avance de 57 %.

Dos meses después, todo el mundo está cruzando los dedos y acelerando los trabajos para tener lista la Biblioteca España el próximo 30 de noviembre sirviéndole a la comunidad como lo anunció recientemente el Alcalde.

Hasta el momento, esa fecha se mantiene porque la administración Distrital está empeñada en cumplirla pese a las circunstancias del clima y dicen que están haciendo todo para lograrlo. El invierno afecta actividades de acabados exteriores, pero continúan trabajando en las áreas interiores y de manera articulada con la Secretaría de Cultura para la dotación y entrega de la Biblioteca el día previsto por ahora para honrar los compromisos con la comunidad y los entes de control.

Vea el estado de la Biblioteca España aquí:

Fotos: Cortesía Secretaría de Infraestructura de Medellín

