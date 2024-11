+57: ¡qué decepción!

Por: Ricardo Arango Siegert |

noviembre 14, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Hace unos días, me abstuve de escribir ̶ algo que me cuesta bastante trabajo ̶ sobre un evento que tenía más grises que blanco y negro, pero la falta de pensamiento crítico nos impide ver más allá de lo que el mero paisaje nos muestra. Hablaban en una emisora radial de altísima sintonía y reconocimiento ̶ una de tinte “azul” , de reconocidos periodistas y panelistas ̶ hablaban sobre el evento ciclístico que se llevó a cabo en la hermosa ciudad de Medellín, con motivo del retiro de Rigoberto Urán, deportista querido por la casi totalidad de colombianos, dentro de los cuales me incluyo, que aficionado a esos encuentros y competencias no soy, pero no me impide sentir empatía por quienes se destacan en lo profesional y lo personal. Sin llover sobre mojado, quiero dejar claro que Rigo ̶ como le dicen de cariño a mi modo de ver es como dicen los “paisas”: “Un bacán”. Leía el director algunos mensajes de la red social X, la mayoría por admiración al homenajeado y aprobación al evento, pero de repente leyeron uno que en resumen hablaba de que Rigoberto en un día se había “echado al bolsillo una suma cercana a los $ 9.000 millones de pesos, haciendo cuentas muy alegres sobre el apurado resultado de multiplicar los 10.000 participantes por $1’000.000 que costaba la inscripción. No tengo idea de que tan cerca está la suma a la realidad y me imagino que cualquiera que fuese, pues también vienen impuestos, logística, etc… La crítica del usuario de la red, tenía una reflexión que nadie quiso ver porque somos ciegos, y yo creo que lo único feo del comentario fueron unas palabras soeces, y más que las palabras, que Rigo las dice también ̶ aunque sin rabia, que hace que suenen no tan feo ̶ más que las palabras feas, era el resentimiento que sentía en el contexto. Lo que veo yo que es de total falta de visión y pensamiento crítico es desaprobar porque sí. Algunos historiadores han hecho estudios juiciosos sobre el auge y la caída de los imperios, y algunos hablan de unas seis edades en el tiempo que existe en nacimiento y la edad de la decadencia. Y la decadencia de los imperios, y por ende de la sociedad misma tiene las mismas características. Para no explayarme, me centraré en el de mayor importancia y es, a quienes se les otorga tanto y quienes son los que reivindican la mayor atención por parte del pueblo, siendo ellos los de más distracción y menor aporte a la cultura de una sociedad. En la época de la caída del imperio romano, por poner un ejemplo, los aurigas, esos conductores de carruajes en competencias de carretas de la época, ellos ganaban, el sueldo equivalente al de futbolistas como Ronaldo. Quien quiera, que vea cuanto ganaba Cayo Apuleyo Diocles, y que compare con los salario de los futbolistas. La verdad, comparto de cierta manera la desaprobación del internauta, que creo que él lo hacía por afinidad política con el mandatario, y yo lo hago en intentos por descubrir las desgracias de la humanidad. No creo sensato, que quienes en aquella decadencia romana, y que eran representantes del “pan y circo” de aquellos días, no creo sensato que ellos, así como los de ahora tengan la “fortuna” de ganar de 10 a 50 con respecto a lo que se gana un docente. Si alguien lo entiende, por favor que me lo explique. Pero el ego periodista les dio para de un plumazo desacreditar la idea; Sin pensar; Guiados por el sistema; Todos, incluidos un sacerdote periodista. Es el ocaso de la sociedad, la que permite eso. Que nos embutan lo banal, lo insulso, lo intrascendente, y nosotros lo compremos a precio de oro en la mayor decadencia. Hoy son importantes los “influencers”, no los pensadores, los “aurigas” de hoy, no los científicos, no quienes realmente deberían tener importancia. Para terminar, haré una reflexión sobre la que hizo que me resolviera a escribir, que me había abstenido. En unos tiempos, donde se hace vital el crecimiento espiritual, el fortalecimiento de la familia, el rescate de los valores morales tan perdidos en medio de esas pinturas distópicas, es en estos tiempos donde el mensaje de estos personajes que a diario llegan a la juventud, que deberían tener mensajes importantes de formación, pero lo que tienen es un contenido manifiesto y latente invitando a lo mismo de esas de decadencia, lo mismo de las tristemente recordadas bacanales de Caligulas, Mesalinas, y las barbaridades de esos coliseos romanos. Tristemente hoy es protagonista, una de la más queridas, esta vez ella sí participando. Ella también de las más queridas por todos, y vuelvo a incluirme en la lista. Es Karol G. Mujer profesional, muy profesional, atractiva, dedicada, exitosa y todas las cualidades que se quieran, quien tristemente es centro de críticas bien merecidas. La canción: +57, un petardo de “canción” en la que se reunieron Karol G, el tristemente recordado por “Cuatro Babys”, Maluma, J Balvin y otros; convencido estoy de que son fieles exponentes de una sociedad en extrema decadencia. Triste ocaso de la sociedad humana. En pocos días, tendrá miles de millones de visitas y “Likes” . ” ¡QUE DECEPCIÓN!

Quien tenga dudas, que lea la letra.