- La apuesta de los chilenos de Cencosud para poner a competir su centro comercial en Cali contra los grandes

El grupo quiere convertir a Cenco Limonar en una de sus principales vitrinas comerciales en Colombia y ya tiene las principales marcas internacionales en sus locales

Cali se convirtió en una de las plazas más importantes para los planes de expansión de Cencosud en Colombia. Luego de reforzar su presencia en el país con la compra de una participación relevante en Plaza Central, en Bogotá, el grupo chileno ahora concentra buena parte de sus esfuerzos en Cenco Limonar, el centro comercial con el que busca ganar terreno en uno de los mercados más competidos del país.

Cenco Limonar en Cali

La misión no es sencilla. En la capital del Valle existen dos gigantes que llevan años liderando las preferencias de los compradores. Por un lado está Jardín Plaza, uno de los complejos comerciales más exitosos de la ciudad y que pertenece a una alianza entre la firma colombiana Central Control y el grupo portugués Sonae Sierra. A esto se suma la participación de PEI, uno de los mayores vehículos inmobiliarios del país.

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El otro gran competidor es Unicentro Cali, uno de los centros comerciales más tradicionales de la ciudad. Su ubicación estratégica, la presencia de reconocidas marcas y una amplia oferta de tiendas outlet le han permitido mantenerse como uno de los principales referentes comerciales para los caleños.

Frente a ese escenario, Cencosud decidió acelerar su apuesta por Cenco Limonar. El objetivo es convertirlo en un destino cada vez más atractivo para consumidores y marcas internacionales, aprovechando el crecimiento del sur de Cali y la dinámica comercial que vive la capital de Valle del Cauca.

Las nuevas marcas con las que Cencosud buscan atraer más compradores a este centro comercial

La transformación comenzó en 2025, cuando el grupo chileno anunció una inversión cercana a los US$40 millones para renovar su operación en la ciudad y presentar una nueva versión de Jumbo dentro del complejo comercial.

La estrategia no se limitó a modernizar espacios. También incluyó la llegada de marcas que le permitieran competir con una oferta más robusta frente a otros centros comerciales de la ciudad.

Adicional en el mes de Mayo abrió CAT y MERREL en CENCO MALL sus primeras tiendas en Cali . pic.twitter.com/BYPIC72Eqp — PROCALI (@cali_proyectos) June 20, 2026

Entre las firmas que ya operan en el lugar aparecen Starbucks, la cadena estadounidense de café; CAT, reconocida por su calzado y accesorios y Merrell, especializada en productos para actividades al aire libre. Las tres marcas forman parte de una apuesta que busca atraer públicos con diferentes intereses y hábitos de consumo.

Sin embargo, los planes no terminan allí. Dentro del centro comercial ya han comenzado a aparecer anuncios de nuevas aperturas. Entre las marcas que llegarían en los próximos meses figuran Calvin Klein, una de las firmas de moda más reconocidas del mundo; Aruma, especializada en productos de belleza y Sarku Japan, cadena internacional de comida rápida especializada en cocina asiática.

Además, en el sector comercial también ha tomado fuerza la posibilidad de que Crepes & Waffles se sume a la oferta gastronómica del complejo, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su apertura.

CENCO MALL - RETAIL INTERNACIONAL



También se están confirmando otras marcas como CALVIN KLEIN y se habla de ARUMA, LA CASA DE LAS CARCASAS y adicional SARKU JAPAN. Todas son marcas internacionales



- Se especula la llegada de Crepes & Waffles 🧇 pero esta por confirmarse. https://t.co/zxm06M3ocv pic.twitter.com/CbSXA8nKDk — PROCALI (@cali_proyectos) June 20, 2026

Con estas incorporaciones, Cencosud busca fortalecer a Cenco Limonar como una de sus principales vitrinas en Colombia. La apuesta del grupo chileno es clara: atraer más marcas, aumentar el flujo de visitantes y posicionarse como un competidor de peso en una ciudad donde Jardín Plaza y Unicentro han dominado durante años. Una batalla comercial que apenas comienza y que podría cambiar el mapa de los centros comerciales en Cali.

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