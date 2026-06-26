- 60 expertos colombianos en salvar vidas en medio de escombros aterrizaron en Caracas

Certificados por la ONU y acompañados por 4 perros rescatistas el equipo USAR Colombia ya se ha probado en tragedias como la de la Haití

A las 7 de la mañana de este viernes 26 de junio, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas (Venezuela) el avión que trasladó desde el país al equipo de rescatistas del grupo USAR Colombia 1 –especialistas en búsqueda, rescate urbano y estructuras colapsadas–, que hacen parte de la misión humanitaria enviada desde Bogotá para apoyar las labores de búsqueda y rescate, tras la emergencia que vive el país vecino por el doblete sísmico consecutivo, de magnitudes de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, del miércoles 24 de junio.

El desastre ha dejado 920 muertes hasta el momento, alrededor de 2.800 desaparecidos, miles de heridos y damnificados y gran parte de las edificaciones y las estructuras urbanas destruidas. La zona más afectada fue la del epicentro del terremoto, la ciudad de San Felipe en el estado de Yaracuy a unos 280 kilómetros de la capital Caracas. También el municipio de Yumare, donde se produjo el segundo sismo.

La misión humanitaria, que arribó a Venezuela para ayudar en las labores de rescate, está integrada por 63 especialistas, cuatro binomios caninos y 12 toneladas de equipos especializados para la localización de sobrevivientes, búsqueda y rescate, quienes están siendo coordinados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en cabeza del Director encargado Javier Pava.

Este grupo de 63 personas hace parte del exclusivo equipo de especialistas de búsqueda y rescate, que fueron clasificados y certificados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La entidad avaló su capacidad para responder y atender desastres de grandes magnitudes en cualquier parte del mundo.

Dicha certificación fue otorgada por la ONU, tras el cumplimiento de las grandes exigencias de los estándares de red internacional de búsqueda y rescate urbano (INSARAG). El proceso de avaluación ratificó que el grupo de especialistas se mantiene como uno de los mejores del mundo, después de superar 36 horas sin parar de pruebas continuas con más de 170 simulaciones en el Centro de Entrenamiento Tacurrumbí, en el departamento de Quindío.

USAR Colombia -1 está conformado por la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil a nivel nacional y por la capital se encuentran el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Por su parte, las Fuerzas Militares suman miembros del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial colombiana, la Armada Nacional y PONALSAR de la Policía Nacional.

Del grupo de 63 personas que envío la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a apoyar la emergencia en Venezuela, hay 11 que pertenecen al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Son curtidos rescatistas, que tienen entre 15 y 25 años de experiencia en este tipo de emergencias.

HÉROES HUMANOS Y DE CUATRO PATAS

En dicho equipo se destacan el bombero Leonardo Vásquez del grupo MATPEL de Bogotá, especialista en materiales peligrosos con cerca de 18 años de experiencia. También el cabo Julio Bojacá, experto en búsqueda canina, quien es el guía que acompaña a DASTAN, un pastor belga Malinois de 7 años.

El héroe de cuatro patas es especialista en rescatar personas bajo los escombros y viajó junto a los uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con la misión de encontrar sobrevivientes bajo las estructuras que colapsaron.

DASTAN fue entrenado por su guía Julio Bojacá para lograr ese objetivo. El perro rescatista tiene mucha experiencia a nivel internacional. En 2021, participó en las labores humanitarias que acudieron tras el terremoto que destruyó Haití, similar al ocurrido esta semana en Venezuela, y dejó una cifra oficial de 2.246 muertos.

Allí, DASTAN cumplió con su misión de hallar personas que estaban desaparecidas. El can llegó a Bogotá, en 2019, desde España. Después de un año de fuerte entrenamiento, fue vinculado al equipo de rescate del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. El perro rescatista está certificado mundialmente por una firma francesa especializada en temas de emergencias y estará acompañado de otros tres colegas: Tamy, Rojo y Candy.

Los cuatro héroes caninos, que hacen parte del grupo élite de USAR Colombia – 1, tendrán la difícil tarea de localizar a las personas que están desaparecidas bajo los escombros de las edificaciones colapsadas con los fuertes terremotos, trabajando contra el reloj para encontrar vida entre la devastación que dejó el sismo más fuerte del último siglo venezolano.

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