A las oficinas De La Espriella Lawyers junto a la De Brigard Urrutia y Prieto Carrizosa cada día les llegan más casos porque uno de cada tres matrimonios fracasa

Si bien nadie imagina el día de su divorcio cuando contrae matrimonio, siempre es útil saber a quién recurrir si el amor no dura para siempre. Un dato: en Colombia, uno de cada tres matrimonios o uniones civiles terminan en separación. En ese contexto, son varios los bufetes que se pelean un mercado millonario. Por ejemplo, un divorcio unilateral si termina en un proceso legal puede superar los 10 millones de pesos.

Dentro de los bufetes más reconocidos aparecen Philippi Prietocarrizosa y Brigard Urrutia. No obstante, no son los únicos que manejan casos importantes en el mercado; otro grupo importante es De La Espriella Lawyers, el bufete fundado por el hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

De La Espriella Lawyers, hoy bajo las órdenes del jurista Carlos Sánchez Cortés, busca seguir siendo relevante en el manejo de casos mediáticos y en el litigio de alto impacto. Entre ellos se destacan el proceso judicial por la muerte de Rosa Elvira Cely, el caso del ataque con ácido a Natalia Ponce de León y litigios relacionados con la defensa del territorio en Matamoros frente a intereses mineros en la región. Por supuesto, en el mundo de los divorcios también tienen la palabra.

De momento, están en un proceso de transición por la salida de su fundador. Sin embargo, en caso de divorcio, De La Espriella Lawyers es una de las puertas a tocar. Para el tema de los divorcios, conocidos en derecho como separación civil, se puede romper el vínculo por mutuo acuerdo, por liquidación patrimonial y de forma unilateral. La última modalidad permite a uno de los cónyuges contratar el proceso sin requerir el consentimiento del cónyuge ni requerir de las otras causales de culpabilidad; la figura es relativamente nueva al reglamentarse en la Ley 2442 del 27 de diciembre de 2024.

La complejidad o simplicidad del caso depende del deseo de la pareja de romper la unión. Si, por el contrario, hay disputa sobre la repartición de los bienes o el cuidado de los hijos, los abogados buscan asegurar el mejor interés de su cliente, así pueda implicar un proceso de semanas, meses o años.

Junto con De La Espriella Lawyers también sobresalen los bufetes conocidos como Integrity Legal y Víctor Mosquera Marín. La cara visible de Integrity Legal es el jurista Jimmy Jiménez, que asegura tener más de 14 años de experiencia en la resolución de conflictos.

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