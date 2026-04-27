- Con parrandón de cumpleaños en Valledupar Juliana Guerrero quiso bailarse las graves acusaciones de Angie Rodríguez

Se trató de una doble celebración, la de sus 24 años amenizada por el Churo Díaz y la posesión del rector de la Universidad Popular del Cesar que ella ayudó a elegir

Mientras la ex directora del Dapre, Angie Rodríguez, desbocada en medios hacia todo tipo de señalamientos de comportamientos irregulares bordeando el código penal contra Juliana Guerrero, ella disfrutaba en su tierra Valledupar de su empoderamiento para celebrar por lo alto sus 24 años y asumir rol de delegada presidencial en loa posesión del rector de la Universidad Popular del Cesar, Guillermo Echavarría, a quien ayudó a elegir.

La parranda a todo volumen con la que Juliana Guerrero, celebró sus 24 años fue en una casa de campo en las afueras de la ciudad, en el sector de la feria ganadera, cerca del Aeropuerto Alfonso López Pumarejo. Allí se reunieron artistas vallenatos reconocidos como Churo Díaz y un grupo de políticos locales con los que la exfuncionaria busca construir una base electoral.

El nuevo círculo de poder también tenía que hacer su parranda.



Este año hay una nueva reina del poder que se llama Juliana Guerrero, con aliados poderosos como la nueva representante a la Cámara del Pacto, Alexandra Pineda, y la tenaza que le llaman a este eje, integrado por el… pic.twitter.com/eGzjlQ7yoE — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) April 27, 2026

La Fiscalía imputó a Guerrero por los delitos de presunta falsificación y presentación de títulos falsos al querer ser nombrada como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad. Pero todo esto parece rodarle por el respaldo presidencial que incluso se hace explicito el escogido chat Line que mantiene el Presidente con el alto gobierno y los funcionarios de confianza en donde se cruzan información personal, según señaló el periódico El Colombiano en una reciente publicación.

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La parranda, a decir de los asistentes, fue una especie de cumbre cumbre anti Gnecco, en la que reunión políticos que tienen en común la intención propósito de desbancar a esta familia que lleva años enquistada en distintos cargos públicos a nivel local.

El festejo fue la ocasión para empezar a tener sus redes apoyada en el poder que le ha dado el Presidente, sin cargos, pero con guiños, como nombrándola representante suya en la Universidad Popular del Cesar y dándole juego con nombramientos claves como el de Nora Mondragón en el Dapre y su cuñado Ubar Redondo en un cargo de decisión en el Fondo para la paz, entre otros.

Se trató de una doble celebración porque también estuvo en la posesión del rector de la Universidad Popular del Cesar, Guillermo Echeverría, que ayudó a entronizar y a decir de la representante Jennifer Pedraza cuyos debates en la Cámara contribuyeron a desenmascarar los falsos títulos de Guerrero, es cuota de los congresistas Ape Cuello y Didier Lobo.

Ellos dos terminaría siendo, igual que Robert Romero Ramírez aliados en el propósito de destronar al clan Gnecco, un clan manejado por Cielo Gnecco quien tiene a su hijo el exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco condenado por la Corte Suprema de justicia a 21 años de cárcel y aun así no ha podido ser destronado como se cuenta en esta nota.

Su presencia en la Universidad

Guerrero se presentó escoltada a la sede de la Universidad del Popular del Cesar para presidir la posesión del rector Echeverría, un espacio que sintió propio en la que la tildaron de Doctora, a sabiendas de que ha sido demostrada la falsedad de su cartón. En este video puede verse el saludo protocolario con el que quisieron enaltecer por su condición de representante del Presidente Petro en el consejo superior de una universidad que quieren convertir en un bastión del Pacto Histórico.

En el llamado a lista le dicen olimpicamente a Juliana Guerrero, Dra Juliana Guerrero, en la posesión del rector de una Universidad Popular del Cesar. Como te parece @JenniferPedraz ? Dra Juliana Guerrero. Ah esto es la tapa! Y después esta muerta de risa. https://t.co/G8KTnrv0ef pic.twitter.com/QQqZf9hUy9 — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) April 27, 2026

Fue precisamente el tema de la Universidad Popular del Cesar el que acercó al Presidente a quien entonces era una lider estudiantil, cuando ella le dijo frontalmente en una visita suya: “Yo quiero que usted intervenga acá en la Universidad Popular del Cesar” y pasó a enumerarle las dificultades de la institución incluyendo las disputas políticas y financieras con clanes regionales.

Guerrero entró en el radar del Presidente y la ha impulsado de manera notorio sin consideración de los señalamientos ni los abusos de poder como fue la utilización de una aeronave de la policía para sus desplazamientos como se relata aquí.

La historia de Juliana Guerrero sigue en desarrollo, marcada por un ascenso vertiginoso, una relación cercana con el poder y una serie de cuestionamientos que hoy la mantienen en el centro del debate político.

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