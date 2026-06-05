- La Alcaldía de Bogotá y el SENA hacen alianza para que los bogotanos aprendan inglés gratis

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, hizo una alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para que los bogotanos aprendan inglés en forma gratuita por media del programa Yes Bogotá. La iniciativa busca fortalecer las competencias bilingües de los ciudadanos con el objetivo de aumentar sus oportunidades en el mercado laboral.

Las inscripciones están abiertas. En esta oportunidad, hay cupos destinados para personas mayores de 50 años que quieren aprender un segundo idioma, aunqiue ya conocimientos básicos en dicha lengua.

Las personas interesadas en acceder al curso, impartido por el SENA, deberán realizar una prueba de calificación como parte de los requisitos de ingreso, con el fin de identificar y conocer su nivel antes de asignarlas al proceso formativo del aspirante en forma adecuada. La evaluación se realizará por medio de este enlace emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico. https//englisinteraction.net/SPT/quiz_html5.html.

De acuerdo con lo manifestado por la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, María del Pilar López, el proceso de formación se adelantará en modalidad virtual en tiempo real, con una intensidad de 48 horas y los ciudadanos residentes en Bogotá que deseen participar, deben inscribirse en el siguiente enlace https://arcg.is/vyb8f0.

Las convocatorias están abiertas hasta completar los cupos disponibles. Además, la funcionaria dijo que el aprendizaje de una segunda lengua abre nuevas puertas en el campo personal y laboral, sin tener en cuenta la edad de las personas. Indicó que, a través del canal de WhatsAPP: Empleo Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico comparte de forma permanente información, novedades y orientaciones sobre este programa de formación para facilitar el acceso a la ciudadanía a las nuevas oportunidades de capacitación y emple

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