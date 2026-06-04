- Los parques de Bogotá donde la alcaldía pondrá pantallas gigantes para ver el Mundial

El Tunal, en el sur y el Metropolitano Fontanar del Rio, en Suba, fueron las escogidas por Galán y los privados para disfrutar al aire libre la pasión futbolera

Faltan pocos días para que ruede el balón y se prenda la fiesta mundialista en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá. Bogotá ya está lista para escuhar el pitazo inicial y ver a James, Lucho Diaz y los demás cracks de la selección enfrentar una incierta y complicada ruta mundialista.

La campaña, liderada por la Alcaldía de Bogotá, se llama Equipo de 8 millones de Titulares y es adelantada a través del Instituto Distrital de Turismo (IDT) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Carlos Fernando, alcalde de la capital, indicó que la ciudad es la casa de todos los colombianos y se encuentra lista para gritar los goles de la selección en el Mundial 2026.

Los dos parques elegidos tienen capacidad para albergar hasta 260 mil aficionados, con una gran oferta de actividades culturales y zonas de encuentro, gastronómica y turística. Además, se ofrecerán garantías de seguridad para los asistentes. Con esta estrategia, la Alcaldía de Bogotá y la empresa privada buscan que la capital del país se convierta en la ciudad con los mejores escenarios públicos para ver los partidos de la selección Colombia en pantalla gigante.

Sobre el tema, la Directora del Instituto de Turismo de Bogotá, Ángela Sofía Garzón Caicedo, dijo que Bogotá contará con dos pantallas gigantes públicas. Una estará ubicada en El Parque el Tunal, donde existe una amplia oferta recreativa y deportiva. La otra será en el Parque Metropolitano Fontanar del Rio, en la Localidad de Suba, donde los aficionados también podrán disfrutar gratuitamente de los partidos de la tricolor.

Garzón, además, explicó que los asistentes podrán ver los tres partidos disputados por la selección Colombia en directo y sin ningún costo, programados para los días 17, 23 y 27 de junio contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Si el equipo vuelve a superar la fase de grupos, como sucedió en Brasil 2014 y Rusía 2018, el mundial al parque continuará.

La funcionaria también manifestó que Bogotá tendrá una programación gastronómica, turística y cultural que girará alrededor de la cita mundialista, con más de 300 establecimientos de comercio vinculados al evento deportivo más importante del planeta.

Por su parte, el subdirector técnico de parques de IDRD, Rodrigo Manrique, dijo que las zonas habilitadas en los dos parques funcionarán como fan zones oficiales en coordinación con la Federación Colombina de Fútbol. Allí habrá un grupo de aproximadamente 400 funcionarios de las entidades distritales, que se encargarán de la logística y la seguridad.

Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, manifestó que los asistentes podrán seguir los partidos de la Selección Colombia y, además, contarán con una programación paralela orientada al entretenimiento y a la integración de los aficionados con actividades relacionadas con el fútbol.

Las entradas estarán disponibles hasta completar el cupo de los dos escenarios y esperan que lleguen 260 mil asistentes a cada uno de ellos. Igualmente afirmó que pasará lo mismo en Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Solo resta, entonces, esperar que la pelota ruede y la fiebre amarilla se apodere de los principlaes parques de Bogotá y del país.

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