- De Bello a Puerto Berrío: la nueva apuesta ferroviaria de Antioquia

El gobernador Andrés Julián Rendón y la gerente Marcela Holguín quieren dar vía a los trenes que serían claves en el departamento

Mientras Colombia busca reactivar su sistema ferroviario después de años de abandona, Antioquia avanza en una ambiciosa estrategia para recuperar el transporte sobre rieles. Uno de los proyectos más relevantes es el Ferrocarril Multipropósito, una iniciativa que pretende conectar a Bello con Puerto Berrío, municipio ubicado en el Magdalena Medio y considerado un punto clave para la articulación logística con el río Magdalena.

La propuesta hace parte de una visión más amplia que busca fortalecer la movilidad regional y el transporte de mercancías. Además, se perfila como una de las principales apuestas de infraestructura del departamento para los próximos años.

El Ferrocarril Multipropósito no es el único proyecto ferroviario que se estudia en Antioquia. Entre las iniciativas que avanzan en distintas etapas también figura el Tren del Café, promovido por las gobernaciones de Caldas, Risaralda y Antioquia. La propuesta cuenta con el respaldo de los gobernadores Henry Gutiérrez Ángel, Juan Diego Patiño Ochoa y Andrés Julián Rendón. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de estudios de factibilidad. Su objetivo es fortalecer la integración y la competitividad de la región cafetera.

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Conocido también como Tren del Río, el Ferrocarril Multipropósito está concebido como un megaproyecto destinado a conectar los diez municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El corredor permitiría unir a Caldas, en el sur, con Barbosa, en el norte, mediante un sistema moderno de transporte férreo. La iniciativa busca facilitar tanto la movilización de pasajeros como el traslado de carga. De concretarse, se convertiría en uno de los proyectos de movilidad más importantes de la región. Además, contribuiría a reducir la congestión en las principales vías del departamento.

Las proyecciones preliminares indican que la inversión inicial oscilaría entre 2,6 y 2,86 billones de pesos. Sin embargo, una vez se desarrollen todas las etapas contempladas, el costo total podría alcanzar los 7 billones de pesos. Por ahora, la iniciativa continúa en proceso de estudios y estructuración técnica y financiera. Los análisis permitirán definir la viabilidad del proyecto y las condiciones para su ejecución.

La propuesta contempla una ejecución dividida en tres tramos, aunque la prioridad actual es la conexión entre Bello y Puerto Berrío. La infraestructura está diseñada para operar con trenes eléctricos capaces de transportar pasajeros y mercancías. No obstante, todavía quedan aspectos por definir, entre ellos las características de los sistemas de energía que utilizarán los equipos. Los promotores buscan incorporar tecnología moderna y sostenible. El propósito es garantizar una operación eficiente y competitiva en el largo plazo.

La Gobernación de Antioquia espera adjudicar el contrato de concesión durante el primer semestre de 2027. El modelo plantea que una empresa privada se encargue de construir y operar el sistema durante un periodo de 30 años. La financiación se respaldaría con vigencias futuras del departamento y con los recursos obtenidos a través de las tarifas del servicio. De esta manera se pretende asegurar la sostenibilidad financiera del proyecto. La apuesta es que el corredor se convierta en un motor de desarrollo regional.

La entidad encargada de liderar estos proyectos es la Promotora Ferrocarril de Antioquia, cuya gerente es Marcela Holguín Moreno. La arquitecta, graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana, trabajó en el sector privado antes de vincularse a la administración departamental en 2022. Durante el gobierno de Aníbal Gaviria ocupó la Dirección de Planeación Territorial y Desarrollo.

Posteriormente fue designada por el gobernador Andrés Julián Rendón al frente de la promotora. Además del Tren del Río, tendrá la tarea de evaluar iniciativas como el Tren del Café, el Tren a Urabá, el Tren Verde y la conexión férrea entre Medellín y Bogotá.

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