Desde hace unos días se supo que Yina Calderón tendría problemas para realizar la inauguración de su nuevo local, un spa inspirado en la imagen de los simpson. Según dijo en su momento los vecinos del lugar donde ubicó el establecimiento, estarían recolectando firmas para que ella no pudiese hacer el lanzamiento y no operará el negocio.

Lo peor de todo es que está no es la primera vez que le sucede esto. En el barrio salitre, donde anteriormente vivía, los vecinos recogieron firmas para echarla del edificio, esto debido a las numerosas prolongadas y ruidosas fiestas que acostumbra a hacer.

Yina Calderón aseguró que cree que la manera en la que están actuando sus vecinos es movida por la envidia y falsas acusaciones. Aseguró que los habitantes del sector piensan que su negocio va a ser un rumbeadero, pero que contrario a eso es solo un spa similar a algunos otros que hay en el barrio.

“Yo estoy impactada, quiero contar con el apoyo de ustedes… La gente no vive la vida propia, está llena de envidia, de egoísmo, y por eso no salen adelante. Yo tengo un spa a punto de abrirse en un barrio de Bogotá y en ese mismo barrio, unas cuadritas más arriba, hay dos spa más”, contó la influencer.

En sus historias de Instagram, Yina Calderón aseguró que los horarios en los que operará el lugar no permitirán que se desarrollen fiestas, además de que es un lugar pensado para el descanso de las personas, pero que sus vecinos están impidiendo que ella pueda abrir su negocio.

A esto, la huilense les mandó una advertencia a sus vecinos “A estos vecinos solo les digo que tendrán que soportar mi spa por muchos años porque yo tengo todos los permisos. Yo no me voy a poner a pelear con estos señores porque la mayoría son de la tercera edad (...) Dejen la envidia, dejen de hacerle la vida imposible al otro. Si yo hubiera estado ahí los prendo a todos como es, entonces es mejor que se queden quietos y de verdad no busquen problemas porque yo estoy quietica” dijo en un tono retador.

Cabe recordar que estas declaraciones de la influencer se dieron después de que se conocieron unas imágenes en las que se ve a varios vecinos del sector, en su mayoría personas de la tercera edad, protestando por en contra del negocio de la huilense.

En el video se puede ver a aproximadamente 30 personas frente al negocio, hablando en grupos y manifestando su inconformidad.

