Ya nadie la soporta: la colecta de firmas de los vecinos de Yina Calderón para echarla del barrio

Para nadie es un secreto que una de las influencers más polémicas de Colombia es Yina Calderón, por ello su imagen no es una de las más aceptadas. Hace unos días, la creadora de contenido había revelado que en el edificio en el que vivía sus vecinos hicieron una colecta de firmas para que se fuera del lugar.

En su cuenta de Instagram, la huilense reveló que esta situación se volvió a presentar pero ahora en el lugar donde está construyendo uno de sus negocios.

Yina Calderón hace un tiempo intentó emprender con una especie de museo sobre una de las muñecas de plástico más famosas, el cual llevaría por nombre ‘Casa Barbie’, sin embargo, este proyecto no quedó en nada por problemas con el conjunto residencial dónde se estaba llevando a cabo la obra, pues no podían ingresar una cantidad numerosa de personas externas a los habitantes de la unidad de apartamentos.

El 27 de enero, la creadora de contenido reveló en una entrevista a una emisora nacional, que había sido echada del edificio donde residía porque tenía cansados a sus vecinos, debido a las múltiples fiestas que realiza en las cuales muchas veces tiene como invitados agrupaciones mariachis haciendo que estas sean bastante ruidosas y duraderas.

Ahora, la influencer estaría pasando por una situación similar pero esta vez no está relacionado al lugar en el que actualmente reside, sino donde se encuentra el negocio que está próximo a inaugurar.

“Imagínense que tengo la inauguración de mi spa, prontamente, es la apertura al público de un spa. En un spa uno no hace ruido ni algarabía. El hecho que sea un spa de cerveza, no quiere decir que sea un spa de rumba (...) ¿Pueden creer este audio, de los vecinos, recogiendo firmas, para que yo no haya la inauguración? Porque, según ellos, voy a hacer la ‘superfiesta’. La gente es tan envidiosa…” comenzó contando Yina Calderón en sus historias de Instagram.

La influenciadora reveló un audio que le había enviado una mujer a un amigo a la también DJ de guaracha “Han estado recogiendo firmas, para sacarla y que no haga la inauguración… Tienen planeado estar ahí todo el día, hacer escándalo y que traen a los de CityTv y un poco de gente”.

Entre risas la influenciadora a modo de respuesta dijo “Les voy a decir una cosa, señores vecinos míos, de mi spa: Están todos los permisos para ser spa, no es ‘rumbeadero’, no va a haber algarabía como están diciendo. Lo peor de todo, es que ni siquiera sé la fecha en la que lo voy a inaugurar. A mí no me asustan, que hagan lo que se les dé la gana”.

