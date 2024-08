Kamala Harris, lista para darle la pelea a Donald Trump

.Publicidad.

Envuelta entre gritos de "¡Estados Unidos!, ¡Estados Unidos!", y una ovación multitudinaria, Kamala Harris aceptó la nominación presidencial del Partido Demócrata. La actual vicepresidenta se consagró como la número uno dentro del seno demócrata, esgrimiendo un discurso llenó de emotividad, agradecimiento, pero también de sobriedad en momentos y con ciertos golpes directos a su rival en la carrera por la Casa Blanca, Donald Trump.

"Con estas elecciones, nuestra nación tiene una oportunidad preciosa y fugaz de dejar atrás la amargura, el cinismo y las batallas divisivas del pasado. La oportunidad de trazar un nuevo camino. No como miembros de un partido o facción, sino como estadounidenses", expresó Harris durante el discurso que medios nacionales como 'The New York Times' han descrito como "el más importante de su vida".

..Publicidad..

Con una retórica llena de alusiones a la historia de su madre, una científica india que llegó a Estados Unidos para continuar su investigación sobre el cáncer, la vicepresidenta comenzó revelando su historia de infancia, construyéndose como una mujer nacida en un enclave de la clase trabajadora estadounidense que encarna la viva imagen del 'sueño americano'.

...Publicidad...

Presentándose como una mujer apegada a la familia y que ha enfrentado diversas adversidades en su vida, Harris referenció en múltiples ocasiones a su madre, a quien profesa un respeto sustancial y cuyo lema vital podría describir la tónica que sostuvo durante todo su discurso: "No te quejes nunca de las injusticias, haz algo al respecto".

....Publicidad....

Sobre sus aliados, Harris aprovechó los primeros momentos en la tarima para agradecer al presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo legado, según su actual vice, será confirmado "por la historia", además de referirse rápidamente a su compañero de fórmula, Tim Walz, que se encargó de cerrar la noche previa de la convención y a quién le dijo directamente, "vas a ser un vicepresidente increíble".

Entrando a la faceta más seria del discurso, Harris hizo referencia a su pasado como fiscal en California, donde presumió el haber combatido "a los carteles" de la droga y al tráfico de menores en el país, así como siempre haber velado por la clase trabajadora y todo el 'pueblo' estadounidense, a diferencia de su rival.

Harris carga contra Trump

Sobre Trump, la vicepresidenta dedicó varios minutos al inicio de su discurso para advertir sobre la posibilidad de que su rival republicano vuelva a la Presidencia, recordando que el magnate neoyorquino ha estado implicado en diversos casos judiciales y mencionó su condena por fraude en Nueva York, y una sentencia en su contra en el caso de E. Jean Carroll por abuso sexual.

"Imagínense a Donald Trump sin barreras y cómo usaría los inmensos poderes de la Presidencia de Estados Unidos, no para mejorar su vida, no para fortalecer nuestra seguridad nacional, sino para servir al único cliente que ha tenido: él mismo", advirtió Harris, afirmando que Trump no beneficia a la clase trabajadora, pero sí a "sus amigos billonarios".

Además, Harris hizo referencia al asalto al Capitolio, enmarcando a Trump como el principal responsable de lo ocurrido y acusándolo de querer liberar a los "extremistas violentos" que protagonizaron una de las escenas más recordadas en la historia reciente estadounidense. En un intento de polarizar sus campañas, la vicepresidenta se dijo defensora de la democracia enfrente a "la tiranía".

"Entre la democracia y la tiranía, sé donde estoy y donde tiene que estar Estados Unidos", sentenció la vicepresidenta estadounidense convertida a nominada presidencial para los comicios de noviembre.

Harris finalizó en un tono sobrio, alejado de su imagen de "optimista", detallando el cuerpo político de su plataforma, abordando temas de interés bipartidista como la seguridad en la frontera con México, sobre la que prometió endurecer el control pero también reformar el sistema migratorio para facilitar el acceso a la movilidad regular hacia Estados Unidos.

Sobre política exterior, Harris reafirmó su compromiso con Ucrania y la OTAN, además de abordar el conflicto israelí-palestino, que ha protagonizado ciertas diferencias dentro de las trincheras demócratas, afirmando que está comprometida con "asegurar que Israel tenga su derecho a defenderse", pero también con la "autodeterminación de los palestinos".

En un momento de tensión, la vicepresidenta se mostró enérgica en sentenciar que "ahora es el momento de tener un acuerdo por los rehenes y un cese al fuego".

Harris "lleva la alegría" al Partido Demócrata

El último día de la convención demócrata estuvo rodeado de una sensación de alegría y positivismo extremo, en contraste a lo visto en la convención republicana, con un tono más serio y apelativo al nacionalismo estadounidense. Ambos eventos encarnaron en el ambiente la narrativa propia de sus candidatos.

Ya en el tercer día, el compañero de fórmula de Harris y gobernador de Minnesota, Tim Walz, se encargó de resaltar la figura de la actual vicepresidenta estadounidense, alabando su carrera política, pero el discurso fue más allá, ya que, entre líneas, el 'Coach' intentó encuadrar la figura de Harris como una imagen de esperanza para el progresismo y la clase media, pero también como un contraste a la retórica 'oscura' propia del trumpismo.

Los ponentes del cuarto día siguieron la línea de Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan; Roy Cooper, gobernador de Carolina del Norte; Randi Weingarten, presidente de la Federación Americana de Profesores y Al Sharpton, activista clásico por los derechos civiles y la justicia social, fueron algunas de las figuras afines al progresismo estadounidense que le prepararon la tarima a Harris antes de su salida estelar.

En todos sus discursos, los distintos oradores enaltecieron la figura de Kamala Harris como una exfiscal comprometida con el respeto a la ley estadounidense, pero también comprensiva con las causas sociales y preocupada por las distintas luchas históricas del país, incluyendo la de los migrantes, al ser hija de padre jamaiquino y madre india, y de la comunidad afroamericana.

Sharpton llevó al escenario a cuatro de los 'Cinco Exonerados', un grupo de hombres, afroamericanos y latinos, que fueron falsamente acusados y condenados por el delito de violación en 1989, y por los que Donald Trump, en su tiempo, habría pedido la pena de muerte. Los 'Cinco Exonerados' son figuras vivas de la lucha de la comunidad afroamericana contra la injusticia del Poder Judicial estadounidense.

"Veo a una candidata que ha tratado de reformar y defender la ley, y a un hombre que asume erróneamente que su ficha policial atrae a los negros estadounidenses", expresó Sharpton durante su discurso.

Conceptualizada como una candidata presidencial de clase media, cercana con la ciudadanía, familiar, joven, alegre y con la palabra "protectora" en repetición durante los discursos de sus aliados, la imagen construida sobre Kamala Harris en los cuatro días de la convención son casi que antagónicos a la imagen de imbatibilidad y supremacía que le fue otorgada a Trump en el evento de su partido.

La guerra en Gaza, protagonista -relegada- de la Convención Nacional Demócrata

Aunque dentro del United Center de Chicago existía un ambiente de júbilo, afuera del recinto la protesta se mantuvo constante. Como en la apertura de la Convención Nacional Demócrata, miles de ciudadanos se congregaron en una manifestación en favor del pueblo palestino, pidiendo que el Gobierno estadounidense termine con el apoyo militar a Israel.

Con camisetas de "no en nuestro nombre", algunos de los manifestantes se mostraron indignados por la no inclusión de la causa palestina dentro de la convención demócrata, que alojaba a un manojo de figuras políticas de relevancia para el progresismo estadounidense, pero que ignoraron las consignas de los manifestantes.

"Estoy muy a favor de Kamala y Walz, pero deberían haber sido incluidos", dijo Lisa Pint, voluntaria de 61 años para la logística de la convención demócrata, que afirmó para AP haber salido a las calles para atestiguar de manera "neutral" las peticiones de los inconformes, haciendo referencia a que la representación de los manifestantes propalestinos tendría que haber sido incluida de alguna manera en el programa del evento.

La inconformidad de un sector demócrata con el manejo de la administración Biden a la violenta ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza ha provocado un efecto político importante dentro del partido, con el fenómeno de los "no comprometidos" ganando relevancia durante las primarias demócratas en algunos estados, y con protagonismo en las presiones internas en contra de la reelección del presidente, que finalmente dieron frutos con su renuncia a la candidatura.