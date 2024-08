Puntos sobre las íes acerca de la agridulce reforma pensional

Por: Senén Niño Avendaño |

agosto 23, 2024

El Banco Mundial en 1993 ordenó la revisión de los sistemas pensiónales en todos los países del planeta; en realidad lo que se implantó fue la globalización de decisiones neoliberales fundamentadas en Friedrich Hayek, Milton Friedman y otros, en contra de los trabajadores, adoptadas por gobiernos como el de Inglaterra con Margaret Tatcher, Estados Unidos con Richard Nixon, Chile con el dictador Augusto Pinochet. Todos ellos, gobernantes impulsores del Estado Gendarme al servicio del mercado y del capital privatizador de lo público y por ende enemigos del Estado Social de Derecho.

Fue en ese contexto internacional el escenario político y económico en que tomó forma y vida la ley 100 de 1993 por la cual se crearon los leoninos Fondos privados de pensiones y el esquilmador Régimen pensional de ahorro individual con solidaridad RAIS, con estas dos medidas se le entregó a la Banca Privada la administración, manejo y usufructo del ahorro pensional de los colombianos.

Las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones AFP de inmediato se organizaron en ASOFONDOS cuyo propósito ha sido el de seducir empresarios y engañar trabajadores para vincularlos al régimen de ahorro individual alcanzando 18 millones de afiliados; para lograr su objetivo acudieron a la masiva y descarada publicidad engañosa bajo la mirada cómplice de Gobierno y autoridades; impulsaron una sucia campaña de desprestigio contra el Régimen de pensiones de prima media y prestación definida e impulsaron fallidos proyectos de ley para acabarlo; no lograron abolirlo pero sí lo modificaron para hacerlo menos atractivo.

Pasaron ocho gobiernos neoliberales después de promulgada la ley 100 de 1.993 y para enojo de ASOFONDOS todavía subsistía el odiado régimen bismarquiano; paradójicamente en el Gobierno del Cambio se abrió la posibilidad de darle un golpe mortal, lo que efectivamente sucedió con la aprobación de la nueva Reforma pensional; ley aprobada después de un accidentado trámite orquestado por parlamentarios defensores de los fondos privados de pensiones quienes introdujeron cambios en favor de los mercaderes y en perjuicio de los trabajadores; es de anotar que la bancada parlamentaria de Gobierno es minoritaria.

En la campaña presidencial, Gustavo Petro prometió una Reforma Pensional de pilares tomando como base el sistema pensional de Holanda considerado como el mejor del mundo.

La ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez con el apoyo del presidente de Colpensiones Jaime Dussan, radicó en el Congreso de la República el proyecto de reforma pensional, iniciativa convertida en ley que acabó con el régimen de prima media y prestación definida para los trabajadores que devenguen salario superior a 2.3 salarios mínimos mensuales; se originó un nuevo sistema pensional mixto que no se parece en nada al actual modelo Holandés , porque no protege al trabajo y si premia al capital.

Dejó de existir la sustitución pensional, para los trabajadores arriba mencionados, contemplada en el artículo 34 de la ley 100 del 93 que decía: “El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65 % del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementara en un 2 %, llegando a este tiempo de cotización al 73 % del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementara en 3 % en lugar del 2 %, hasta completar un monto máximo del 85 % del ingreso base de liquidación.

El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85 % del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente”.

Veamos algunas diferencias que son abismales:

1-) En Holanda la tasa de sustitución media de todas las pensiones es del 90.5 % del último salario o del del promedio actualizado del salario de carrera.

En Colombia con la aplicación condicionada del artículo 34 atrás referido, la tasa de sustitución es pírrica: los Fondos privados de pensiones reconocen el 22 % del salario base de liquidación y a duras penas la tasa media de sustitución sumando la pensión que reconoce Colpensiones y la de ahorro individual que paga los fondos privados, llega al 40%.

En el futuro si bajan el umbral a 1 smlmv como requisito para estar afiliado a Colpensiones, la tasa de sustitución será menor, otra tragedia más para los trabajadores e incremento de lucro para la Banca Privada.

2-) Los 3 pilares del sistema pensional holandés tienen como propósito central la protección de los trabajadores y trabajadoras en su vejez; ellas y ellos tienen derecho gozar hasta de tres pensiones: pensión pública básica, otorgada por el primer pilar; pensión privada de empleo, otorgada por el segundo pilar; pensión de ahorro individual voluntario otorgada por el tercer pilar.

En Colombia, la reciente Reforma pensional que golpeó brutalmente a los trabajadores, otorgó leoninas ventajas a la Banca privada dueña de las cuatro Administradoras de Fondos pensiónales, con medidas tales como:

A-) Afiliación obligatoria al régimen contributivo de ahorro individual de los trabajadores que devenguen más de 2.3 salarios mínimos legales mensuales

B-) La totalidad del ahorro pensional (más de 400 billones de pesos) recaudado en 31 años, seguirá siendo administrado y usufructuado por los dueños de los Fondos privados de pensiones AFP, dinero considerado como recursos privados sin ningún tipo de tributación incluidos los rendimientos.

C-) Se ordenó el incremento de los gastos de administración, de 0.8% paso a 1.5 % del total de dinero recaudado, es decir de 3.2 billones subió a 6 billones anuales los costos por usufructuar el ahorro pensional.

3-) En Holanda la Reforma Pensional que inició en el año 2022 y culmina en el 2026 se aplica a todos los trabajadores.

En Colombia no. Se mantiene incólume el régimen pensional Presidencial, Parlamentario, Diplomático, Fuerzas Militares, Policía, Poder Judicial, altos cargos del Poder ejecutivo. A todos ellos que gozan de exorbitantes y abultadas pensiones se les mantienen los "odiados y criticados" subsidios.

Son aproximadamente 5 millones de trabajadores colombianos a quienes se les recortó el régimen de prima media, profesionales que tienen una alta y competente formación académica, científica , tecnológica y humanística; son ingenieros, médicos, abogados, arquitectos, investigadores, científicos, pedagogos, psicólogos, administradores, comunicadores, educadores de instituciones educativas privadas, etc. quienes no gozan de estabilidad laboral y vinculados mediante contratos basura; lamentablemente a todos ellos se les arrebató el derecho a tener una pensión digna.

Esta Reforma pensional traerá consecuencias en el mercado laboral, sistema educativo y estimulará la fuga de cerebros hacia otros países que ofrecen mejores garantías.

4-) En Holanda absolutamente todos los trabajadores y ciudadanos residentes oriundos o extranjeros tiene derecho a pensionarse y a no ser pobres en su vejez.

En Colombia no ocurre lo mismo, el 60% de la población económicamente activa está en la informalidad laboral, 10.3 millones de colombianos tiene ingresos por debajo del salario mínimo, 250 mil personas a pesar de devengar el mínimo no se hallan afiliadas al sistema. Estas circunstancias impiden el acceso de esa población a la pensión, no tendrán una vida digna en su vejez, solo esperan el otorgamiento de los inciertos beneficios económicos, que no son pensiones.

Conclusiones:

- Para ampliar la cobertura y cuantía de los beneficios económicos en favor de los ancianos desprotegidos y vulnerables no era necesario el desmonte del régimen de prima media

- Justificar la Reforma pensional con el incremento de los beneficios económicos a los ancianos y hacerle creer a los trabajadores que en adelante el régimen de pensiones es similar o parecido al holandés, además de ser una impúdica mentira es cruel y paradójico.

- La reforma pensional aprobada se constituye en un durísimo golpe a los trabajadores colombianos, y se lo propinan en nombre de una supuesta racionalidad económica cuya finalidad es saciar la voracidad de la Banca privada a costa de lo más sagrado del ser humano: EL TRABAJO

- Asofondos está satisfecho. Su alborozo lo manifiesta a través de las redes sociales, expresa mediante entrevistas por los medios de comunicación su total disposición a colaborar con el Gobierno y Colpensiones en la reglamentación de la Reforma. Mientras tanto las Centrales Obreras se abstienen de proclamar como un triunfo de los trabajadores, el nuevo régimen de pensiones.

Soy admirador de Petro y votante incondicional, no me arrepiento haberlo ayudado, pero mi formación como maestro y luchador social me impide guardar silencio frente a esta inhumana tropelía.

Estaremos atentos a lo que suceda con las reformas: laboral, a la salud y educación.