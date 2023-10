Juvenal Díaz el general uribista que puede convertirse en gobernador de Santander por un golpe de suerte

.Publicidad.

La peor noche que ha pasado en su vida el General Juvenal Díaz no fue en alguno de los asedios que la guerra lo obligó a sufrir en una carrera de 35 años. No, la peor noche de su vida fue el 25 de agosto del 2022. En la madruga recibieron un llamado, un QSO, como se conocen en el ejército los llamados que son extremadamente urgentes. Ese día el propio Comandante del Ejército Nacional, Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, dio una noticia para la que no estaba preparado.

Dio la lista de los mayores generales a los que se les acababa inmediatamente sus carreras. Allí estaba su nombre junto a otro puñado de mayores generales comandantes de batallones. La excusa que les dio el Comandante del Ejército, aunque sonó vaga (fue una decisión humana para la paz, el desarrollo y los derechos humanos) Juvenal Díaz la tomó con la entereza con la que ha asumido una carrera que arrancó cuando recibió la daga en la Escuela militar José María Córdoba a sus 19 años.

Juvenal Díaz formaba parte de la reestructuración a las fuerzas armadas que tanto había prometido Petro a pesar de que, sobre él, no pesaba ninguna investigación. La decisión del presidente lo tomó por sorpresa.

Nacido en La Paz, Santander y criado en Malaga, su único consuelo fue refugiarse en su tierra; visitar a su mamá en el barrio San Alonso de Bucaramanga una vez fue destituido y abrazarla. La podía mirar a los ojos. Él, que tanta expectativa tenía por recibir al nuevo presidente, Gustavo Petro, uno que había sido elegido sin pertenecer a las clases políticas tradicionales, lo había metido en el saco de los oficiales que ya no servían. Se reunió con su comandante directo, Luis Mauricio Ospina y con el comandante de las Fuerzas Militares, Helder Fernán Giraldo Bonilla en una tensa reunión en el club de oficiales de Bogotá. A pesar de lo que se haya dicho le tocó hacer lo que siempre había hecho con su temple santandereano: mirar al frente, seguir adelante.

El uniforme quedaba atrás, el cambio de vida fue radical

Aunque nunca lo reconoció, el bicho de la política le caminaba por adentro. Y dejar el uniforme se lo despertó. Descartó busco el aval e algún partido para aspirar a la gobernación y prefirió la ruta de las firmas. Empezó la tarea. Recorrió los sesenta y siete municipios de Santander; habló con la gente, con los campesinos y a sabiendas de tener un duro contendor que ya había acariciado la Presidencia de la República: Rodolfo Hernández. Su discurso empezó a calar y los apoyos fueron llegando, empezando por Alvaro Uribe y el Centro Democrático que terminó dando el aval de su partido, el Centro Democrático que lo terminó co-avalando. Pronto se perfiló como el contendor del hasta entonces favorito para ganar.

En varias intervenciones el general descabezado por Petro se ha referido a Rodolfo Hernández como traidor, por haber dejado a sus casi 10 millones de votantes a un lado en sus intenciones de ganarle a Gustavo Petro en segunda vuelta.

Su estrategia, de venderse, a pesar de estar apoyado por partidos tan tradicionales como el CD, como un outsider de la política, le ha funcionado. Tampoco oliva recordar que no viene del mundo de los privilegios y lo que ha conseguido ha sido defendiendo al país como el oficial que siempre fue.

Lo cierto es que no ha sido tan ajeno a la política santandereana y a sus cuestionados dirigentes como el clan Aguilar. Su familia ha ocupado cargos políticos gracias a su cercanía con el clan de Hugo Aguilar, el primer oficial y con grado de coronel de la policía en haber sido gobernador de Santander y los hermanos Richard y Mauricio Aguilar intentaron convencerlo inútilmente de aspirar como candidato de ellos.

El Clan Aguilar en sus días de gloria en Santander

De su hermano, Iván Díaz Mateus ha heredado importantes lazos político. Militante del Partido conservador hizo carrera desde la asamblea, luego escaló a la Cámara y en el 2006 llegó al Senado, donde cometió el delito de concusión para que el Presidente Uribe pudiera ser reelegido. La Corte Suprema comprobó que había presionado a su coterránea Yidis Medina.

Iván Díaz Mateus, condenado por Yidis política es hermano del General

Logró también respaldo del senador liberal Miguel Ángel Pinto -cuenta con un coaval del partido Liberal- y del llamado Clan Villamizar.

Pero lo que más le ha servido es su antipetrismo cada vez más beligerante. En su twitter criticó la política del presidente de acabar por ejemplo con el servicio militar obligatorio.

Y fue acusado por Hollman Morris, actual subgerente de RTVC de querer preparar un golpe contra el presidente. En las diversas manifestaciones que han hecho los veteranos del ejército contra este gobierno el nombre de Díaz ha sonado junto a otro general, el ex comandante del ejército, Eduardo Enrique Zapateiro. Morris lo señaló en un trino de golpista.

Señores generales @EEZapateiro y @GralJuvenalDiaz, ¿Ustedes están detrás de la operación "Acero Diluido" de desestabilización de la democracia colombiana elegida en las urnas por voto popular? pic.twitter.com/he4sVenzd4 — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) May 23, 2023

El general le respondio sin dubitaciones

Señor @HOLLMANMORRIS, no tengo idea de qué es la operación "Acero diluido" pero le respondo: NO, no hago parte de eso ni de ninguna acción de carácter golpista como usted lo insinúa en su trino. Y no se escude en una pregunta para lanzar una difamación de ese calibre, no sea… https://t.co/SW3lB1tGzX — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) May 24, 2023

Además de la suma de apoyos, el general tuvo un indudable golpe de suerte. El Consejo Nacional Electoral revocó la candidatura por acumular tres sanciones de la Procuraduría, con una última que le llegó el pasado agosto. Con el retiro de Hernández la contienda cambió radicalmente y le quedó despejado el camino a Juvenal Diaz quien está cada dia más cerca de la Gobernación Santander, y asi terminó haciéndole Petro fue un gran favor con su retiro.