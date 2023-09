¿Juan Pablo Barragán sale de MasterChef siendo un referente para Colombia?

Por: Laura Victoria Lesmes Velasco |

septiembre 26, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El reality MasterChef Celebrity Colombia 2023 ha tenido de las peores mediciones de rating, y ha sido de los años en que más conectada y emocionada he estado con el formato.

Sí, escribo sobre reality shows porque estoy convencida de que nuestra cultura se ve muy atravesada por los contenidos audiovisuales a los que accedemos o mejor, a los que podemos acceder.

-Publicidad.-

¿Acaso las formas como nos relacionamos, los deseos que tenemos y las perspectivas políticas no tienen mucho que ver con Disney, las telenovelas del mediodía o los programas de chismes?

Entonces, reflexionar sobre el programa de televisión que desde España, busco en internet para ver cada mañana y sentirme cercana a Colombia mientras me río, lloro, enojo o emociono, me hace todo el sentido.

Publicidad.

He visto todas las versiones de MasterChef Colombia y la de este año se ha sabido ganar todo mi estado de presencia. La edición y producción del programa muestra unos y unas participantes que desde el inicio les ha importado mucho el trabajo de equipo dentro de la competencia.

Este año, el reality me ha demostrado el valor que tiene el colegaje, un neologismo que intenta definir el vínculo de amor, respeto y reconocimiento que puede existir en los escenarios de contienda.

Participantes prestando ingredientes, yendo a la estación de cocina de alguien para ayudar con alguna preparación que se dificulta, o recordando a viva voz cosas importantes de no olvidar en los retos, fueron cosas que se destacan este año.

La actitud calmada y comprensiva de Adrián, compañero de reto de Daniela, cuando les castigaron quitándoles minutos de cocina porque Daniela le dió un ingrediente a Zulma y no estaba permitido.

Natalia en desacuerdo con la "ventaja" de cocinar mal, para ponerle un delantal negro a Carolina y Diego, dónde fehacientemente dice, prefiero irme de este juego que jugar así.

Daniela y Martha llevando de la forma menos cargada posible el percance de la decisión de Martha de usar su ventaja en contra de ella, quién es su amiga.

Pero sobre todo Barragán, dónde capítulo a capítulo vi un ser noble y muy humano, reflexivo y amoroso, un participante que a mis ojos no tiene talento en la cocina y el cuál quise siempre ver en la final.

La forma como conocemos la competencia en el sistema capitalista es en base a la producción bajo estándares de disciplina, obediencia y estudio ¿Qué pasa si conociéramos otra forma de competir? Si para llegar a un objetivo no tuviéramos que pasar por encima de nadie sino todo lo contrario, crear una red de apoyo justa y equitativa con les demás.

¿Es el talento lo más importante para alcanzar una meta? Y si el talento no es lo más importante, significa que hay que valerse de triquiñuelas y corrupción para llegar a un fin.

Decir que pienso que Barragán no tiene talento en la cocina, se puede entender cómo un insulto u ofensa justamente porque no nos enseñaron a elevar el colegaje a la categoría de talento.

Pues bueno, más que un talento, yo pienso en el colegaje cómo un don, cómo la capacidad de sostener en el afecto y la fraternidad el trabajo que haces para conseguir un objetivo.

Todos estos capítulos, vi en Barragán un ejemplo de ser humano gracias a su talento de colegaje, y lo más bonito, reconocí que fue eso lo que lo llevó tan lejos en la competencia.

El juego de Barragán me pareció lleno de respeto y alegría, honró sus valores en cada reto, reconoció en sus compañeros y compañeras, primero a la persona antes que al cocinero o a la cocinera, reflejó su historia personal en cada plato, destacó el trabajo del equipo de producción y logística del canal, algo que ningún participante antes había hecho, fue fiel a la amistad, y siempre apalabró su admiración por el talento en la cocina de los chefs y de sus compañeros y compañeras.

Recuerdo lo mucho que le dolió que en un capítulo Daniela lo definiera como vago, una persona perezosa o poco trabajadora, fue en ese momento cuando vi con mayor claridad, que creemos que quién no sigue las imposiciones sobre-explotadoras del sistema, son flojos y no merecedores de triunfo.

Barragán sale de la competencia ocupando el muy destacado octavo lugar, y no sale siendo un mejor cocinero, no es el caso de Chicho, Frank o Hassam, participantes del programa años anteriores, que fueron aplaudidos por ser un ejemplo de superación, entraron al reality sin saber mucho y lograron llegar muy lejos haciendo platos de alta cocina.

Para mi Barragán es un referente de vida, un ser que me enseña que para llegar lejos, más que la disciplina, entendida cómo ese conjunto de reglas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un resultado, más que el uso de privilegios, más que el talento; es el colegaje pieza clave y sagrada.

Este año MasterChef Celebrity Colombia no ha tenido mayor rating, porque nos hemos enseñado que lo divertido y entretenido de ver en una competición son las peleas entre concursantes, la trampa, la astucia, el engaño, el chisme. Y este año si bien ha habido desencuentros, lo que veo en pantalla es a distintas personas haciendo lo mejor que pueden para ganar, respetando y apañando a sus competidores.

He visto en redes muchos comentarios de personas disgustadas porque Barragán llegara tan lejos en el concurso, y francamente en algún momento de mi vida yo pude ser una de esas personas, porque durante mucho tiempo si creí que solo el talento te puede hacer merecer el triunfo y que si no lo tienes, solo la sobre explotación de trabajo y estudio podría llevarte cerca a él.

Por supuesto que entiendo que MasterChef es un reality de cocina que busca al mejor cocinero o a la mejor cocinera, pero parafraseando a uno de los jurados del programa, el Chef Cristopher Carpentier, no te hace un ganador o una ganadora llegar de primeras a la meta, triunfas cuándo obtienes resultados siendo una persona fiel a tus valores y honrando el trabajo de les demás.

Estoy muy conmovida por la salida de Barragán en el reality, no porque no siga en la competencia y mucho menos porque no haya ganado, sino porque me llena de emoción el que miles de colombianos y colombianas vieran en televisión este referente, estemos a gusto o no, conocimos otra manera de avanzar y llegar lejos si no se tiene la mayor destreza en algo, una forma fuera del sistema, sin necesidad de usar artimañas, una forma que también requiere trabajo y pasión así cómo mucho respeto y afecto.

Pienso que poder darnos cuenta de la importancia del colegaje, es algo que necesitamos urgentemente, en especial en los escenarios laborales y estudiantiles.