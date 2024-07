Davinson puede tener su revancha en Inglaterra y estos son los clubes de la Premier que quieren ficharlo

.Publicidad.

Sánchez completó 6 partidos en la Copa América. Esta postal fue después de la derrota contra Argentina en la final. Foto: daosanchez13

Davinson Sánchez y su llegada a la Premier League tras brillar con la selección Colombia

Gracias a las actuaciones que tuvo con la tricolor en la Copa América, Davinson Sánchez volvió a despertar el interés desde la liga más difícil del mundo y, según lo confirmaron algunos medios especializados, Everton y Aston Villa se contactaron con las directivas de Galatasaray para conocer el estado del jugador. Es más, la información aseguró que, en el caso de los toffees, el interés viene desde antes del certamen continental, debido a sus buenos partidos en Turquía, y que gracias a su protagonismo se hizo mayor e, incluso, se convirtió en una prioridad. Los detalles de las ofertas no fueron revelados; pero sí se confirmó que ambos equipos van con todo.

¡¡ATENCIÓN: DAVINSON SÁNCHEZ ESTÁ MUY CERCA DE REGRESAR A LA PREMIER LEAGUE!!



El defensor Colombiano de 28 años está muy cerca de regresar a la Premier. Más exactamente al Everton. Los toffies ya han presentado su interés formal al Galatasaray.



Aston Villa también ha sondeado. pic.twitter.com/YzPJvqm2CV — Colombia Xtra 🇨🇴 (@Colombia_Xtra) July 16, 2024

Davinson, con su actuación en la Copa América, completó 65 apariciones en la selección Colombia de mayores y alcanzó la cifra de 2 goles. Además, si eso se suma a los más de 30 partidos que disputó con Galatasaray en la temporada 23/24, todo se traduce en el interés de los equipos de la Premier League. Hay que recordar que, en el pasado, el zaguero se convirtió en el defensor central más caro del fútbol inglés, al ser fichado por el Tottenham en 42 millones de euros; pero al final no tuvo regularidad y salió por la puerta de atras. Ahora, puede tener revancha en equipos que saben del talento colombiano, pues en Everton militó James y Yerry, y en Aston Villa juega Jhon Durán.

