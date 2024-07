Tiene 23 años, jugó en Nacional y Juventus pagó €12 millones para convertirlo en su nueva promesa

En medio del buen momento que vive el fútbol colombiano, tras el subcampeonato de la selección en la Copa América de Estados Unidos, las futuras promesas del combinando nacional también dan de qué hablar; y, en las últimas horas, el turno fue para Juan David Cabal, el futbolista de 23 años, canterano de Atlético Nacional, que milita en el Hellas Verona de Italia. Su nombre, desde hace un buen tiempo venía sonando para hacer parte de alguno de los grandes de la Serie A y, precisamente, confirmando los rumores, el lateral izquierdo llegó a un acuerdo con la Juventus de Turín para vestirse de blanquinegro en la temporada 24/25, convirtiéndose en el tercer colombiano en arribar al club.

| Vea también: Estos son los 4 clubes que se pelean por Jhon Arias; Fluminense puso precio y tendrá buenas ganancias

Según lo reveló Fabrizio Romano, uno de los grandes expertos del mercado de fichajes del fútbol europeo, el acuerdo entre la Vecchia Signora y Hellas Verona, para lograr el traspaso de Juan David Cabal, se dio después de varios rifirrafes. El equipo de Turín no era el único interesado en hacerse con los servicios del colombiano, pues entre los rumores también aparecieron clubes como Lazio e Inter de Milán, por lo que el exequipo de Juan Guillermo Cuadrado tuvo que hacer un esfuerzo bastante grande para convencer a las directivas de Verona y alcanzar el fichaje.

La información otorgada por el periodista italiano confirmó que el negocio se cerró en 10 millones de euros, a los que se sumaron otros 2 millones en temas de bonificaciones. Además, también aseguró que el contrato con el futbolista colombiano está más que listo y que se espera que en las próximas horas llegue a Turín para hacerse los respectivos exámenes médicos y firmar. "La Juventus ha llegado a un acuerdo de 10 millones de euros, más 2 millones, con Hellas Verona por David Juan Cabal. También se ha llegado a un acuerdo con el jugador, previendo pruebas médicas en 24/48h" comentó.

⚪️⚫️ Juventus have agreed on €10m plus €2m add-ons deal with Hellas Verona for David Juan Cabal.



Agreement also reached on player side, planning for medical tests in 24/48h.



↪️ Deal not linked to Juventus plan to sign Todibo as centre back, separate story.



Here we go 🇨🇴 pic.twitter.com/flCrdUikBE