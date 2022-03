James, el ex futbolista que mas billete gana en el mundo

.Publicidad.

En el fútbol se ve el retiro de los futbolistas jóvenes como una de las tragedias que más vive este deporte. Marco Van Basten puede ser el caso más emblemático. Su telón de Aquiles lo sacó a los 27 años de la actividad profesional. Para la historia nos quedan estos momentazos del holandés:

Sin embargo hay otros jugadores que por descuido, por aburguesamiento que llaman, se retiran, ya pierden la motivación cuando encuentran plata. Ese puede ser el caso de James Rodríguez. Goleador de un mundial a los 23, figura a los 24 años del Real Madrid, a los 31 se encuentra jugando en Catar en donde ni siquiera puede brillar. En vez de adelantar su recuperación física para aspirar a regresar a Europa como supuestamente quiere, se la pasa en la red social Twich, y se gana el desprecio de entrenadores como Jorge Luis Pinto quien lo jubiló.

Es que Pinto lo despedazó en un programa de ESPN. Así fue la devastada que le pegó: "Se necesitan volantes creativos. Llegamos a la conclusión que James, en el momento en el que está, puede jugar un tiempo y no más. Con todo respeto lo digo. Es una realidad y hay que entender eso. Un técnico no se puede jugar la vida por un jugador de un tiempo. Nosotros debemos empezar a explotar y descubrir el jugador que reemplace a James. Ya no pensemos en que es un buen jugador o lo que sea, no está rindiendo y no es algo de un partido o dos, van 7-8 así. Tenemos que mandar al campo de juego a otro y ver qué hace".

