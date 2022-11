El exjugador de Millonarios que se perdió en la drogadicción y se lanzó de un cuarto piso

.Publicidad.

En el año 2017, Jair Palacios llegó a Millonarios como uno de los fichajes más importantes del equipo. El lateral había firmado después de un notable paso por el Bucaramanga, club con el que había conseguido el ascenso y con el que logró jugar mas de 80 partidos en dos años. Era toda una promesa y pintaba hasta para selección.

En su paso por el equipo bogotano cumplió sus mejores actuaciones. Estuvo presente en más de 100 partidos y logró ganar el Clausura 2017 y la Superliga colombiana en 2018. Su primer año fue extraordinario; pero poco a poco fue relegado de la titular y todo debido a su eufórica vida.

Y es que el mismo Jair Palacios confirmó que mientras estaba en Millonarios se perdió en los vicios, y aunque muchos de sus compañeros intentaron ayudarlo nunca quiso hacerles caso. Mientras era un jugador de alto rendimiento, también era un consumidor; y alcanzó a probar la marihuana, el tusi, la cocaína, el éxtasis y el licor. Sus noches estaban llenas de mujeres, casinos y excesos.

En 2019 salió de Millonarios y regresó al Bucaramanga; y en esa transición la vida le dio una lección de la que no sabe como salió con vida. En una fiesta con algunos amigos; Jair Palacios se perdió en la sustancias alucinógenas y pensando que le querían hacer daño, se lanzó desde un cuarto piso cayendo al pavimento. Despertó en el hospital sin saber que había pasado y totalmente desorientado.

"Las personas con las que estaba en ese momento, me dijeron que yo había empezado a actuar raro y me tiré, pensando que ellas me iban a hacer daño. Estaba en un trance de pánico y me lancé. No sé cómo estoy vivo porque yo caí en pavimento." fueron sus declaraciones.

Sin embargo sus excesos no pararon ahí; y tiempo después, en otra fiesta, volvió a consumir tal cantidad de drogas que terminó lanzándose a los carros que habían a la calle mientras su esposa no sabia que hacer. Todo un papelón.

Hoy, el exjugador de Millonarios se encuentra viviendo en Estados Unidos intentando recuperarse de esa vida loca que casi lo lleva a la muerte. Su esposa ha sido una pieza fundamental en ese proceso, pues siempre ha estado a su lado sin importar los inconvenientes. El futbolista ya está retirado.