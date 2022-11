Jaime Manrique, finalista del Premio Dos Passos

Por: Elizabeth Mora-Mass |

noviembre 17, 2022

El escritor y dramaturgo colombiano Jaime Manrique es finalista del prestigioso Premio Dos Passos de literatura inglesa.

"No sé cómo estás cosas me pasan a mí", comentó por sus redes sociales, mostrando su nominación.

Manrique nació en Barranquilla y ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos, en especial, Nueva York, "donde pude ser yo", le comentó a esta reportera hace unos años, refiriéndose al hecho de ser homosexual.

En su obra hace referencia a la homosexualidad, unas veces como explicación, otras veces erótica, pero siempre envolvente.

Our lives are the rivers y Eminent Maricones son dos de sus obras más leídas y por las cuales fue nominado.