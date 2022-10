El libro sobre tango que acaban de presentar en la academia de Yurupary, Medellín

Por: Laura Cecilia Bedoya Ángel |

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DECIME BANDONEÓN

Un libro puede nacer de muchas maneras, enumerarlas podría ser algo interminable porque la mayoría de estas apariciones están rodeadas de anécdotas y de circunstancias que merecen un ensayo.

Ahora lo que quiero referir del libro que acabo de publicar es que empecé a escribir porque sentí que las letras de los tangos me hacían preguntas, unas me llevaron hasta la literatura, la pintura y otros discursos.

Como ejemplo está el poema "La costurerita que dio aquel mal paso" de Evaristo Carriego donde anidan “Las milonguitas” que me hizo reflexionar sobre el papel de la costura en la mujer como acto de resistencia y encontré a Penélope. Después en las letras de Irene Vallejo leí esta referencia:

“Las primeras narradoras de historias, las más antiguas, eran las mujeres mientras cosían, porque me llama la atención que haya tantos términos en común entre los textos y los textiles, que hablemos constantemente del nudo de una historia, del hilo del relato, de urdir una trama, del desenlace de la narración, de bordar un discurso y así son infinitos los términos en los que relacionamos coser y narrar”.

Pero como es preciso terminar, la primera vez que oí el tango "Sur", de Homero Manzi, con música de Aníbal Troilo en un caset que me prestó mi hermano Manuel, me parecía mentira que yo estuviera escuchando tanta belleza en letra y música, hasta que encontré la fuente de inspiración en tres textos de Jorge Luis Borges: "Fervor de Buenos Aires", "Luna de enfrente" y "Cuaderno San Martín", sólo me faltó ubicar un verso.

Después en una reunión virtual con unos amigos, entre ellos un gestor cultural de Montevideo, Fernando Rossi Cabrera, que obedeció a un conversatorio en homenaje a la muerte de Panchito Nolé, escuché la siguiente anécdota en la voz de Fernando: “Hice una entrevista extensa a la cantante Nelly Omar quien tuvo un idilio con Homero Manzi (que estaba casado).

Era ella quien en última instancia decidía si había encuentro o no. Manzi llegaba hasta su casa y le hacía un llamado con unos toquecitos en la ventana”.

El verso muy personal de Sur que me faltaba por ubicar fue: “Y mi amor y tu ventana”.

Después de hacer referencia a este corto saludo en la presentación del libro, protocolo de la editorial, que es algo así como un ofrecimiento o un brindis, es de justicia comentar algo sobre el lugar que sirvió de marco para el evento.

Como lo comenté al principio, se desarrolló en la academia Yurupary, fundada desde 1985 con “un proyecto educativo basado en la libre difusión del conocimiento” y una amplia oferta en la que se puede ver historia del arte, literatura, fotografía y otras.

La invitada para la presentación del evento fue la comunicadora Victa María de Fex, conocedora del tema del tango y de las exigentes formas de una presentación, el fondo musical estuvo a cargo de la bandoneonista Viviana Restrepo.

Es relevante la compañía de familiares, amigos y representantes del mundo del tango, a quienes es preciso nombrar:

Pues bien, la mayoría de las personas cuando escriben un libro hacen una dedicatoria. Yo empecé a escribir mi propia lista y resultó ser más extensa que el contenido del libro, así que renuncié.

Sin embargo, quiero agradecer a Elpidio, mi esposo, porque es el centinela de mis artículos.

A mis hijos Juan Sebastián, Nicolás y María Adelaida, que me alentaron y que han sido mis maestros, igualmente a Ana y a Javier. A mis nietos Violeta y Juanito que le han dado otro color a mi vida.

A mi familia, padres y hermanos, especialmente a Augusto “El tanguero Mayor”. A mi tía Adelaida.

Al doctor Asdrúbal Valencia que me dio el pasaporte y el ejemplo.

A Hugo Machín, quien creyó en mí y me llevó hasta su país Uruguay, a Montevideo, que ha sido cuna del tango más famoso: La Cumparsita y por su decidida invitación a condensar mis publicaciones en un libro.

A Jimmy, mi compañero de viajes de tango.

A mis amigos de la Asociación Gardeliana.

A mis amigas y compañeras de mis años en el flamenco.

A mis amigos y compañeros de la academia de baile El Candombe.

A mis amigos con quienes compartí innumerables conferencias en la BPP.

Y a mis amigos de siempre.

A mis amigos tangueros

A Édver Delgado director de la editorial Libros para pensar.

A Victa María de Fex, a quien llamo mi productora

A quienes me faltó nombrar.

Muchas gracias.

