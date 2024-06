J Balvin reveló la razón por la que participó en el tributo a Metallica: "no iban a ver esa colaboración"

.Publicidad.

Muchos fanáticos del reggaetonero J Balvin, no saben que los comienzos del músico fueron rapeando con sus amigos y tocando covers en una banda de rock. Allí, era común ver al ahora ídolo del pop internacional haciendo canciones de Green Day, Nirvana y, por supuesto, Metallica.

Tal vez no habrá sido tan metalero y fanático de Metallica como Juanes, pero siempre ha mostrado un profundo respeto por la agrupación de rock de la ciudad estadounidense de San Francisco y ha lucido algunas de las camisetas de su colección que están dedicadas a discos de la banda como los álbumes Kill 'Em All o Master of puppets.

..Publicidad..

En el año 2021, fue convocado por la propia Metallica para participar en su megatributo a su disco Black album, en el que participaron más de 50 artistas de diferentes partes del mundo, entre los que se destacaron Juanes, Mon Laferte, Elton John, Miley Cyrus, Corey Taylor de Slipknot, St. Vincent, entre otros.

...Publicidad...

En este disco J Balvin hizo una versión de "Wherever i may roam" que despertó amores y odios. Las críticas estaban principalmente relacionadas con el uso de sampleo de la canción original, para construir una nueva letra que nada tenía que ver con la canción de Metallica.

....Publicidad....

¿Qué fue lo que declaró J Balvin en reciente entrevista?

El periodista e influencer español Arturo Paniagua mostró una breve charla que tuvo con J Balvin en uno de los festivales donde el artista cantó como cabeza de cartel y cómo este exlocutor radial es un gran fan del rock, enfocó sus preguntas en esa dirección.

Al ser consultado por tributo a Metallica, J Balvin explicó que cuando hizo la canción sabría que en la comunidad del metal no sería muy aceptada, pero también que él estuvo "haciéndole honor a la banda".

Además, aprovechó para hablar de su nueva canción con Imagine Dragons, con quienes acaba de lanzar la versión remix de su canción "Eyes closed", una nueva versión del éxito que ha tenido una buena recepción en plataformas.

| No se pierda: Esta es la mundialmente famosa banda de rock que grabó con J ...