J Balvin, otro monstruo sepultado por la envidia colombiana

Como con Camilo, a J Balvin le están haciendo lo mismo un gran porcentaje de colombianos: recordar sus metidas de pata, encontrarle cualquier error, menospreciarlo y dejar atrás el gran artista que es. Con su talento ha recorrido el mundo, ha logrado lo que pocos o casi ningún colombiano ha podido, ha colaborado con figuras de talla internacional y hasta las cifras confirman su gran éxito mundial.

Aunque su más reciente concierto en Colombia confirma que son más los que apoyan al paisa, en redes pareciera todo lo contrario. Por épocas muchos se han empecinado en convertir un video, una equivocación o una disculpa en toda una matanza mediática hacia el reguetonero. Pero nuevamente sus grandes éxitos hablan por sí solos, el más reciente: convertirse en el artista con más videos con mil millones de reproducciones en toda la historia de YouTube. Sus éxitos y clásicos como 6AM, Ay Vamos, Safari, Mi Gente, X, Con Altura, China, Ahora Dice, I Like It, No me conoce, Otra Vez, también le callan la boca a más de uno.

