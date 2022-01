Coalición Centro Esperanza cierra la puerta a nuevos candidatos: Murillo protesta con rabia

.Publicidad.

La última en clasificar dentro de los precandidatos presidenciales de la Coalición Centro Esperanza fue Ingrid Betancourt que anunció su lanzamiento el pasado lunes en el salón Monserrate del Hotel Tequendama. Al evento asistieron únicamente los candidatos Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo. Además, también estuvo el exministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quien se encontraba encendiendo motores para convertirse en el octavo candidato con el aval de Colombia Renaciente, uno de los partidos de la Coalición.

Sin embargo, la Coalición consideró que un alto número de precandidatos podría debilitar el grupo. Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán fueron los que más insistieron en este punto mientras que exigían que fuera un número reducido. La repentina llegada de Ingrid al grupo, fue aceptada debido a que faltaba una representación femenina pero le dieron un portazo a la de Murillo. Ante la negativa, Murillo se cuestionó "¿Será que en su corta visión no soportaron la llegada de una mujer y un afro?". No me puedo permitir hacer caso a esa ofensa, por ello he decidido representar a los colombianos, retirar mi intención de ser candidato de la Coalición”.

El partido Colombia Renaciente irá en las elecciones legislativas con la Coalición Centro Esperanza, pero no en las presidenciales.

