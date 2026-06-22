- Iván Cepeda superó a Petro y se convierte en el candidato mas votado de la izquierda en Colombia

Logró 1.500.000 más de votos que Petro en el 2022 y con el respaldo de una sólida fuerza legislativa podrá liderar desde el Senado la oposición a De la Espriella

Con una corta diferencia que bordeó el 1%, el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, superó al candidato del Pacto Histórico, apoyado por el gobierno, Iván Cepeda. Mientras los abelardistas celebran la victoria de su candidato, los cepedistas se aferran a la esperanza de que el escrutinio les permita remontar los cerca de 250 mil votos de diferencia en contra.

Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda.



No sé puede proclamar ninguno presidente



Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces.



Tranquilidad entre la ciudadanía… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

A contados minutos del último boletín de la Registraduría, las manifestaciones en diferentes partes de Bogotá no se han hecho esperar. Fueron solo 255 mil votos de diferencia y la frustración sigue creciendo entre los seguidores de la izquierda. Un resultado tan ajustado no se daba desde 1994, cuando Ernesto Samper le ganó la Presidencia a Andrés Pastrana por una diferencia de 156.585 votos.

En los últimos días de campaña, Iván Cepeda intentó impulsar su campaña digital pero no logró enchufarse al nivel de la de De la Espriella.

El estrecho margen contrasta con el desenlace de las elecciones de 2022. En aquella ocasión, Gustavo Petro logró imponerse al outsider Rodolfo Hernández con una contundente diferencia de 687.649 votos en la segunda vuelta. Sin embargo, las promesas de cambio que lo impulsaron se fueron desdibujando entre casos de corrupción, como el de la UNGRD, los escándalos de su gabinete presidencial, la mala ejecución y la frustración de unas reformas que no llegaron a buen puerto un Congreso que no acompañó a Petro en la mayoría de éstas.

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La realidad electoral de este 2026 recordó la de Rodolfo Hernández, otro outsider, y Petro en el 2022. Con un discurso antipolítico, el santandereano logró 5.953.209 votos en la primera vuelta presidencial superando a figuras de amplio recorrido como Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Petro remontó en la segunda vuelta y logró aumentar 2.739.396 votos que le dieron el triunfo. Una situación similar se dio con Cepeda que logró ganarse 3 millones de votos, que no le alcanzaron para llevarse la Presidencia de Colombia.

Abelardo no consiguió mantener la diferencia de la primera vuelta con Cepeda que fue de casi 700 mil votos y aunque las encuestas proyectaron un desempeño mejor, la diferencia en la segunda vuelta de 250 mil votos, mucho menos de los esperado. El abogado obtuvo el primer lugar con 10.361.499 votos, 673.138 más que Iván Cepeda

La candidatura de Abelardo de la Espriella tuvo una gran acogida internacional, especialmente de Donald Trump que, según De la Espriella, lo llamó para felicitarlo tras su triunfo en segunda vuelta.

Iván Cepeda alcanzó una cifra de votos que ningún candidato de izquierda había conseguido antes en la historia política del país, superando en 1.415.954 los votos que obtuvo Gustavo Petro en la segunda vuelta de 2022. Por el Estatuto de la oposición ejercerá el liderazgo de una bancada sólida, que significa un desafío para la gobernabilidad del nuevo presidente Abelardo De la Espriella.

En sus primeras declaraciones como presidente electo de Colombia, De la Espriella no bajó el tono agresivo que lo ha caracterizado desde el lanzamiento de su candidatura. Por su parte, Iván Cepeda, aunque espera el escrutinio definitivo, aceptó los resultados preliminares y propuso un diálogo con sus opositores.

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