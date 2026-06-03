¿Qué fue lo que hizo Abelardo De la Espriella para quedarse con 10 millones de votantes?

En medio de una de las campañas presidenciales más atípicas y polarizadas de las últimas décadas, el periodista Juan Manuel Ospina conversa con el analista y estratega político Ángel Beccassino para intentar descifrar el fenómeno electoral que llevó a Abelardo de la Espriella a imponerse en la primera vuelta presidencial con más de 10 millones de votos. La entrevista se desarrolla en un momento de incertidumbre para el país, cuando la disputa por la Casa de Nariño quedó reducida a dos proyectos profundamente distintos: el representado por Iván Cepeda y el encarnado por De la Espriella.

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Para Beccassino, la fuerza de Abelardo no puede explicarse únicamente desde las categorías tradicionales de derecha e izquierda. A su juicio, el abogado barranquillero logró conectar con un electorado cansado de las promesas incumplidas, de la inseguridad creciente y de la frustración acumulada tras el gobierno de Gustavo Petro. Más que una candidatura convencional, sostiene, De la Espriella construyó un fenómeno político apoyado en la comunicación emocional, el espectáculo, los símbolos y una narrativa de orden y cambio que logró seducir a millones de ciudadanos alejados de las militancias ideológicas.

Durante la conversación, Beccassino compara el ascenso de Abelardo con otros liderazgos que rompen con la política tradicional que han aparecido en distintos países en los últimos años, desde Donald Trump hasta Javier Milei y Jair Bolsonaro. Según su lectura, estos personajes comparten la capacidad de transformar la política en un relato de conexión directa con la ciudadanía, apelando menos a los programas doctrinarios y más a las emociones, las aspiraciones y el deseo de ruptura frente a un establecimiento que muchos consideran agotado.

Aunque el estratega argentino reconoce que De la Espriella ha sabido interpretar mejor que sus rivales el estado de ánimo de una parte importante de los colombianos, se pregunta si este fenómeno podrá trascender a la figura de su protagonista o si terminará siendo una experiencia ligada exclusivamente a su carisma. En esa tensión entre renovación, incertidumbre y cambio se mueve una elección que podría marcar el fin del ciclo político abierto por Gustavo Petro y abrir una nueva etapa en la historia reciente de Colombia.

Vea aquí la conversación completa:

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