Internet en las escuelas, una ventana al mundo

Por: Fernando Alexis Jiménez |

julio 11, 2023

La película ¿Quién quiere ser millonario?, estrenada en el 2008 y que rápidamente se

convirtió en un éxito de taquilla, tiene una historia detrás, que es real. Fue el fundamento para el escritor, Vikas Swarup, oriundo de la India, quien acompasó su carrera de novelista con la de embajador en varios países.

Se origina en un pueblo remoto de la India, de esos que no figuran ni siquiera en los

mapas. Un grupo de estudiantes, aprovechando la conexión a Internet, se dieron a la

tarea de ampliar sus conocimientos. Duchos en navegar por el computador, pronto adquirieron un mayor panorama académico y, algo más, conocieron lugares maravillosos del mundo entero a través de imágenes y referencias.

No necesitaron un equipaje abultado, tiquete aéreo, esperar en una sala de aeropuerto ni vivir la angustia de las turbulencias cuando se vuela alto. Nada de eso. Su pasabordo era la curiosidad.

Con base en su experiencia, Swarup, dio forma al texto llevado luego a la pantalla gigante, que muchos todavía recordamos.

Por ese motivo resulta alentador saber que 150 escuelas, distantes todas ellas, de Nariño y otros 24 Departamentos, tendrán acceso a la Internet, beneficiando a 233 mil estudiantes.

Puede que algunos no alcancen a dimensionar el paso agigantado que significa tener a disposición un portátil conectado con el mundo, pero para otros, será la oportunidad de darle alas a su imaginación y llegar a rincones muy lejanos del planeta y aún del universo, sin salir de casa.

El programa Escuelas Conectadas que promueve el sector privado, resulta incluyente.

Impacta la vida de migrantes y población en situación de discapacidad, víctimas del

conflicto o de desplazamiento.

Pienso que, si José Arcadio Buendía hubiese tenido acceso a la Internet en su lejana infancia, la historia de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, habría tenido otro comienzo y otro final…

