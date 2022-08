Informe de Comisión de la Verdad a los colegios: ¿un error de Alejandro Gaviria?

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

agosto 03, 2022

Los colombianos estamos cansados de tanta verborrea que se inventan quienes pretenden enseñarnos a vivir tranquilos. El pueblo de bien, pobre o rico, ha demostrado por años que trabajando e ignorando los dicharacheros políticos, ha vivido sabroso y conseguido muchas cosas sin necesidad de tanto discurso absurdo.

Los espectáculos presidenciales, en donde las posesiones cuestan millonadas que se come la burocracia para sacar pecho, son pagados con los impuestos que paga el pueblo, programados por la politiquería que se volvió corrupta y se olvida de la pobreza. Hoy la posesión costara más de seis mil millones de pesos que servirían para comprar mercados para millones de personas en la pobreza extrema.

Pero lo peor que está pasando es que el próximo ministro de educación Alejandro Gaviria pretenda envenenar a las juventudes con una historia que muchos de ellos ya vivieron y quieren olvidar.

Los colegios ya no dictan ni siquiera la historia que nos dio la libertad y la democracia, ni la urbanidad, ni materias importantes que se olvidaron. Un escrito a retazos en el que no se ha dicho la verdad, no se puede convertir en un conversatorio, que terminara en adoctrinamiento que no nos interesa.

Se pretende convertir a los uniformados de ejército, policía, fuerza aérea y armada nacional en lo peor del país. En todas las organizaciones existen excepciones. El pueblo sabe que los responsables del desorden ocasionado son los grupos rebeldes que no se pueden convertir en celebres de nada. Hoy consiguieron hasta curules sin elecciones populares y han recibido muchos beneficios que no han recibido los trabajadores del campo que sufrieron las consecuencias y muchas víctimas que no se escucharon.

El libro, no de la verdad sino de la mentira, parece más programado por quienes hoy hipócritamente pretenden gobernarnos y manejar el dinero del pueblo. No solamente eso, sino obligar a las juventudes a odiar a los uniformados que tanto bien han dejado a la gente de nuestro país.

Lo que Gaviria ignora es que los muchachos de hoy están más interesados en los celulares y conocimiento nuevo, que no tenga que ver con violencia, ni recuerdos que debemos tragarnos los mayores que ayudamos a construir este país, en donde se pretende hacer creer que todo es malo, cuando muchos de los que se posesionan ni siquiera estudian temas controversiales propuestos por grandes pensadores, que nos ilustran por ejemplo sobre la verdad del medio ambiente mundial, pero son opacados por la mala prensa, de periodistas que solo pretenden ganar dinero para mantener al pueblo enfrentado olvidando la paz y la reconciliación verdadera que no se ve por ninguna parte, ni se verá cómo vamos.

La historia cuenta cómo en Cuba Fidel Castro adoctrino a los niños y jóvenes que hoy son viejos resentidos y oprimidos muchos de ellos en Estados Unidos.

Así las cosas, Alejandro Gaviria, que aún le debe al país las explicaciones de la tragedia que él y Santos produjeron a las niñas vacunadas con el papiloma humano, hoy pretende producir otro adefesio que muchos padres de familia no aceptan por las redes sociales. El pueblo no olvida que este terma que nunca se aclaró pero muchos olvidaron, dejo niñas muertas y lisiadas que son atendidas por sus familias víctimas de un ministro irresponsable que solo dejo malos recuerdos en su gestión.

¿Dejará el conversatorio del padre de Roux enfermos mentales, que sigan repasando lo que no le conviene a unos niños que tienen sus mentes tranquilas, y esperan cosas buenas y no tanta maldad de su famoso libro que venderá un espectáculo más de ficción para el cine mundial?