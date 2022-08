Alejandra Azcarate sigue encerrada en los sótanos del infierno: le robaron su cuenta de Instagram

Este martes en la noche, la comediante y actriz informó a través de sus redes sociales que un hacker se había apropiado de su cuenta de Instagram en donde tiene más de 3 millones de seguidores. Además, los ladrones cibernéticos estarían haciendo de las suyas para estafar a los internautas.

En Twitter la actriz aprovechó para comunicar el hecho: “Me acaban de hackear mi cuenta de Instagram para publicar publicidad de bitcoin. Definitivamente el hampa cibernética está zumbando”.

Y es que, al ingresar a la red social, el hacker habría posteado en las historias una publicidad en la que aseguraban ganancias en menos de dos horas: “Si hay quienes, realmente, necesiten dinero, el Sr. Edwin los ayudará a todos. Pagas primero, luego compartes tus datos bancarios, esperas dos horas y ganas”.

Cabe destacar que el señor Edwin del que se habla dicha publicación, tiene más de 122 mil seguidores y se hace llamar comerciante de Bitcoin a tiempo completo, además, dice cambiar vidas.

Por su parte, Azcarate logró contactar al equipo de Instagram, quienes lograron eliminar las historias aun cuando la comediante sigue sin poder recuperar su cuenta. Asimismo, Alejandra ha escrito en su Twitter que ha recibido “llamadas extorsivas” en las que le han amenazado con desaparecer su cuenta si no paga la suma de 9.000 dólares.

Llamada del hacker 5:53 am en inglés con acento apenas comprensible.

-Paga 9000 us en 3 hrs o desaparecemos su cuenta.

-Bórrenla, no la necesito.

-Ud no conoce a un hombre turco.

-Y ud tampoco a una mujer colombiana.

Tirada de tel y quedé sentada con el respectivo madrazo.

— LAAZCARATE (@LAAZCARATE) August 3, 2022