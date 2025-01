- ¡Imperdible! Casa de 400 años es renovada y se convierte en restaurante en Valledupar

Valledupar es un destino gastronómico por excelencia. Acá uno de esos lugares que no se puede perder cuando se encuentre en la capital del Cesar

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

enero 09, 2025

En mi primera experiencia con restaurantes por allá en marzo de 2024, y después de no visitar Valledupar por más de 20 años, hice un primer listado en general de establecimientos para visitar en pleno festival vallenato (los restaurantes a los que usted debe ir si va al festival vallenato), y como casi siempre, hay algunos lugares que se quedan por fuera por falta de tiempo.

Restaurante Casa Belén

El restaurante Casa Belén tiene una propuesta gastronómica que nació hace dos años y medio con la idea de creer y darle impulso al centro histórico de Valledupar. Para tal fin, se ubicaron estratégicamente en una antigua casa que tiene cimientos de más de 400 años y en donde funcionó en el pasado el convento de San Francisco, y el arquitecto que hizo el diseño interior decidió dejar a la vista como decoración uno de los muros que hacen parte de la vieja estructura. Después de muchos años pasó a ser una casa de familia por más de ocho décadas, en donde habitó y funcionó la oficina del doctor Aníbal Martínez, una persona muy reconocida en la antigua sociedad valduparense.

Arroz de costilla

Tengo que confesar que me moría de ganas por escribir esta reseña, porque la experiencia en Casa Belén fue única e imborrable; la ingesta de los alimentos en este lugar ocasiona memoria gastronómica, que no es otra cosa que evocar recuerdos de infancia con sabores que se añoren en el presente. Una de sus más recientes creaciones es el "arroz de costilla" que aparentemente puede sonar simple pero que es una obra maestra del chef.

Generoso, majestuoso en su presentación, gustosidad y sabor en su punto, aroma que tienta el olfato de una manera inevitable y experiencia en la mesa que alimenta no solo el estómago, sino también la vista. Son insuficientes las palabras para describir este plato de altísima cocina que su costilla tiene cocción a fuego lento durante más de ocho horas, permitiendo que los huesos salgan fácilmente de la proteína y brindando un sabor espectacular.

Arroz encostrado de mariscos

Pero no todo se queda ahí, el arroz encostrado de mariscos es otra de las buenas apuestas que hace este sitio para descrestar a sus comensales. Montado sobre una piedra de barro, acompañado de finos langostinos, calamar, camarones y mejillones, con bastones de zukini, pimentón rojo y meuniere de la casa, hizo que el reconocido foodie Tulio Zuluaga también se enamorara del sitio y lo recomendara en sus redes ampliamente el año pasado. Es como comerse un buen cucayo marinero, pero con altísimos estándares de calidad, su sabor es sin exagerar, espectacular.

Otros recomendados de casa Belén

Otros recomendados de la carta son la pechuga trufada, el salmón mediterráneo (filete de 200 gramos bañado en salsa de mariscos y montado sonre un puré de papas con cebolla puerro), el risotto de durazno con langosta (arroz de risotto de durazno con langosta, coronado con láminas de queso manchego y cenizas de romero) y un tradicional pero muy rico arroz de chorizo español (arroz bomba hecho a la minuta en su paellera con cerdo crocante y chorizo español sarta picante).

Postres

Enyucado caliente

Para terminar, les cuento que en 50 años de experiencia, en Casa Belén me comí el mejor postre que he probado, hablo de un enyucado caliente, perfecto, esponjoso y no duro como normalmente son los enyucados, todo esto coronado con un delicioso helado de maracuyá que va espolvoreado con borona de las famosísimas almojábanas de La Paz, Cesar.

Ya saben, si viajan a Valledupar por turismo o trabajo, el primer lugar en el que debe pensar es Casa Belén Cocina, un restaurante con maestría gastronómica.

