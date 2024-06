Hispanoamérica y su importancia, desde el festival de cine de Guadalajara, México

Por: David Sánchez |

junio 14, 2024

En el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2024 del 7 al 15 de junio, en México, el cineasta José Luis López-Linares nos trae su más reciente obra, "Hispanamérica: Canto de Vida y Esperanza". Con entusiasmo, López-Linares compartió detalles sobre su documental, destinado a descubrir América no solo para los españoles, sino para todos los hispanos.

"Hispanamérica es un proyecto ambicioso", explica López-Linares. "Lo que he tratado de hacer con esta película es ni más ni menos que descubrir América entre nosotros". El cineasta subraya la falta de conocimiento mutuo entre los países hispanos: "Un peruano sabe muy poco de México, y un uruguayo muy poco de Bolivia, al igual que un español no sabe casi nada de Uruguay". Esta película busca llenar esos vacíos y ofrecer una perspectiva renovada y compartida de nuestra historia común.

Sobre la leyenda negra, López-Linares es contundente: "La leyenda negra existe, por supuesto. Lo que pasa es que yo ya creo que el que se lo siga creyendo, es su problema". López-Linares argumenta que no hay historiadores serios que puedan sostenerla actualmente, y que "el que quiera seguir creyendo eso, ya no puede hacer nada; se tiene que informar él mismo". En contraste con su anterior trabajo, "La Primera Globalización", que confrontaba directamente esta narrativa, "Hispanamérica" se enfoca en celebrar la riqueza y diversidad de la hispanidad.

Comparando su nuevo documental con el anterior, López-Linares comenta: "La primera película, 'La Primera Globalización', fue contra la leyenda negra. En 'Hispanamérica', ya no estamos contra nada. Lo que hago es mostrar el esplendor de la hispanidad, nuestra historia común y nuestro patrimonio". El cineasta destaca que mientras su primera película se centraba en evidenciar y desmontar mitos, esta nueva obra celebra y muestra la unión y riqueza cultural de los pueblos hispanos.

López-Linares prefiere el término "hispano" para describir la identidad compartida. "Lo que nos define es la hispanidad", asegura. Aclara que términos como Latinoamérica o Iberoamérica pueden ser excluyentes en algunos contextos, pero "podemos incluir tranquilamente a Brasil y Portugal en Hispanoamérica".

Hablando sobre las diferencias entre la buena relación de los pueblos hispanos y las tensiones políticas entre sus países, López-Linares reflexiona: "La política se trata de dividir. Se trata de dividir a los pueblos, a los individuos, a las familias. Ahora estamos rompiendo en pedazos todo". Esto, según él, es una de las razones por las que a veces las relaciones entre los gobiernos no reflejan la hermandad entre sus gentes.

Sorprendentemente, "Hispanamérica" ha tenido un notable éxito en taquilla. Al preguntarle si esperaba tal recepción, López-Linares respondió con confianza: "La verdad es que sí. El anterior documental había tenido mucho éxito y trabajábamos sobre esa base. Además, tengo a la mejor distribuidora del mundo, lo que nos dio seguridad de que iríamos muy bien".

López-Linares observa un cambio en el cine español, donde los cineastas empiezan a crear sin miedo a las etiquetas. "Está empezando a haber indicios de un cambio", comenta, y añade con humor: "Pienso que si no te llaman facha, es que hay algo que no has hecho bien".

Finalmente, López-Linares expresó su gratitud por estar en el Festival de Guadalajara. "El festival de Guadalajara es el más importante de Hispanoamérica. Todo el buen cine se vuelca aquí. Es un escaparate fundamental y una primera reacción del público en México", concluyó, mostrando su entusiasmo por ser parte del evento.

Con "Hispanamérica: Canto de Vida y Esperanza", José Luis López-Linares nos invita a redescubrir nuestras raíces comunes y a celebrar la diversidad y riqueza cultural de los pueblos hispanos.