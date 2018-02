Herbin Hoyos, el periodista detrás de la furia contra Timochenko en Armenia

Cada noche, a la media noche, Herbin Hoyos toma el micrófono y le da la partida al programa por la que el país lo recordará siempre: Las Voces del Secuestro. Busca, como lo ha hecho durante veinte años en este espacio de Caracol, conectar a familiares y amigos y darle un momento de alivio a quien se encuentre privado de su la libertad, en manos de grupo que sea. Es a su vez la manera que tiene para demostrar que en Colombia siguen personas consumiéndose en las selvas del país por mas que las estadísticas oficiales intenten mostrar lo contrario.

Ha vivido en carne propia uno de los peores dramas que un ser humano. En 1994, en uno de los momentos de mayor auge de la guerrilla de las Farc en el gobierno de Ernesto Samper, Edwin Hoyos fue literalmente sacado de Caracol, donde trabajaba. Permaneció secuestrado 17 días en un campamento guerrillero en la zona rural del Tolima, Compartió cautiverio con Nacioanceno Murcia a quien le debe Las Voces del Secuestro. Este le llamó la atención sobre la apatía de los periodistas con los secuestrados, un comentario que lo tocó en el fondo. El 10 de abril de ese año, recién liberado por el ejército, Hoyos le entregó el micrófono a los familiares de los secuestrados. Recibió casi que al instante 40 llamadas y gracias al programa se supo en un mes que 200 colombianos estaban en poder de las Farc.

Luchar contra el secuestro se le convirtió en una causa de vida y ha acompañado en el dolor a miles de personas. Su rabia y desprecio por quienes han secuestrado, especialmente a los guerrilleros de las Farc, no solo es inocultable sino un motor de acción.

En su mira están en primera línea los guerrilleros de las Farc y en especial los comandantes que aspiran a hacer política sin armas. La primera prueba de la fuerza de Herbin Hoyos, a la hora de movilizar personas por una causa fue el abucheo y la protestas furiosa a la que tuvo que someterse el candidato presidencial del Partido Farc Timoleón Jiménez en su recorrido por las calles de Armenia. Le gritaron violador, asesino, yéndose incluso al ataque violento a la camioneta que lo transportaba. Timochenko terminó obligado a salir afanosamente protegido por un chaleco antibalas.

El equipo de comunicaciones que se formó en la Habana para cubrir y divulgar los avances de la negociaciones de paz, NC Noticias, captó el momento y publicó el audio del que Herbin Hoyos orientaba el plan de saboteo a las actividades de campaña del Partido Farc, que continuaría después de Armenia. La convocatoria siguiente seria un plantón frente al Consejo Nacional Electoral en apoyo en un intento por impugnar las curules de las Farc, que terminó siendo aprovechada por José Uscategui, el hijo de Jaime Humberto Uscategui.

Desde sus inicios en el periodismo en Madrid, cuando estudiaba en la Complutense, Hoyos se dedicó a estudiar temas de Derechos Humanos. Hizo varios cursos en Europa Oriental sobre cubrimiento de guerra, casi siempre de la mano de la ONU.

Logró una entrevista exclusiva con Yasser Arafat en el 2002, y en su recorrido por el Medio Oriente conoció a quien se convertiría en su esposa, pero de quien se separó años después, ya en Colombia. Conoció la condición de estar secuestrado cuando un grupo paramilitar de Chechenia se lo llevó cuando cubría la guerra. En esa ocasión fue además torturado.

Voces del Secuestro se convirtió desde comienzos del año 2000, cuando la guerrilla había hecho del secuestro una práctica casi permanente, el soporte emocional de las víctimas. Los momentos de encuentro entre los secuestrados y sus familias le volvían a la mente, entre lágrimas en el instante que lograban su liberad. Sin diferencia entre los móviles económicos o políticos, esas voces sirvieron también de presión para que la opinión publica se movilizara hasta conseguir que el comandante de las Farc Manuel Marulanda decidiera la liberación de todos los secuestrados políticos a partir del 2000 y se suspendiera la práctica por parte de la guerrilla

Ingrid Betancur nunca ha terminado de agradecerle a Hoyos y su programa. Alan Jara pasó 2760 noches en la selva, y cuando salió, lo primero que hizo después de saludar a su familia fue ir hasta la cabina de Caracol Radio para conducir uno de los programas. Era su forma de dar las gracias.

En el 2008, en el pico de su fama, promovió una caravana de motos por la liberación de los secuestrados para realizarse en Europa. Estaba en ello cuando un intento de secuestro por parte de las Farc precipitó el plan. Decidió dejar el país y se exilió en Madrid desde donde organizó el recorrido hasta Roma, donde lo recibió el Papa Ratzinger lo recibió.

La trinchera contra las Farc ha ido cambiando de escenarios hasta llegar a las redes sociales. Desde allí se mantuvo vigilante y crítico de las negociaciones de paz en La Habana y ha mantenido verdaderas batallas verbales con quienes apoyaban el proceso.

Su última causa es el apoyo de las exguerrilleras de la Corporación Rosa Blanca que han denuciado los abusos sexuales por parte de los mandos de la guerrilla. Allí estuvo con ellas frente al Consejo Nacional Electoral recordando oprobios y violaciones con señalamientos precisos por parte de las ex guerrilleras.

Esta es la tercera convocatoria para atravesársele hostilmente a la campaña política del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Después de Armenia, vino Usme en el sur de Bogotá en donde forzó la cancelación del evento. Hoyos no solo se siente ejerciendo un derecho de libre, sino que no le molesta que le digan que es saboteo, aunque prefiere referirse a los hechos como la “comité de bienvenida” y advierte que es lo que les espera en todo el país.

@jjjaramillo2

Las @FARC_EPuebIo dicen que me van a desenmascarar como instigador de las protestas. No necesito que me desenmascaren, si llevo 24 años diciéndoles de frente: criminales asesinos, pedófilos, violadores. He hecho marchas y campañas contra Farc. Seguiremos dándoles la bienvenida. pic.twitter.com/u1n6knVPND

— Herbin Hoyos Medina (@herbinhoyos) 5 de febrero de 2018