Hay que volver a la Lectura de Hegel Señor Presidente!

Por: Hander Andrés Henao |

marzo 10, 2023

Todo lector de G. W. F. Hegel sabe que su filosofía se comprende enteramente sólo cuando nos encarna, es decir, cuando la padecemos con dolor. Para una semana tan turbulenta para el dirigente de la Casa de Nariño, el reconfort tal vez sólo se encuentre en el halado abrazo que deja la lechuza de Minerva al alzar el vuelo. «Lo real es racional». No se trata de dejar atrás lo acontecido, sino que a partir de allí, recorrer el duro camino de la desesperación. El presidente ha mostrado que es un “hegeliano criollo”, que para él lo esencial es la formación del Estado Ético y no construir una nueva dinastía oligárquica.

Entre la crisis ministerial, el problema de orden público en San Vicente del Caguán que dejó tanto un policía como un campesino muertos, su discusión con Nayid Bukele a propósito de la política de seguridad; tal vez su “drama familiar” sea su trago más amargo de la semana pasada, ya que articula la tragedia nacional y a aquello que él mismo anunció combatir: la unidad entre narcotráfico-crimen, la corrupción y la política.

Desde su campaña el programa político del presidente ha sido llevar la modernidad - y con ella el desarrollo pleno del capitalismo- a Colombia, lo que implica superar las relaciones premodernas asentadas en instituciones de alto corte aristocrático, fundamentadas en el poder de unas oligarquías terratenientes que hacen del Estado una parcela más de la “finca familiar”. Un Estado así, no ha superado el momento deficitario que no diferencia entre la «familia» y la administración gubernamental, anquilosando la sociedad en las formas feudales de relación y subordinación en pleno siglo XXI. Los once millones de colombianos que votaron por el Cambio, no esperan que este primer gobierno de izquierda -progre- del pacto histórico, construya una otra dinastía, esta vez sobre el linaje «Petro» como otrora los “Santos”, “Pastrana”, “Valencia”, “Samper”... y la recién resucitada “Lleras”.

En el célebre, oscuro y difícil pensamiento del filósofo alemán, se produce una articulación entre las dimensiones naturales e histórico social, que demuestra que lo conceptual es el centro dinámico de los hechos y de las relaciones sociales que necesariamente tienden a la realización de la libertad humana como fin de Dios en el mundo, construyendo una verdadera “teodicea”, un esoterismo mezclado con la racionalidad, que hace del conocimiento divino el hilo conductor hacia el que se desencadenan los acontecimientos políticos y sociales. Tal vez por eso fue que nuestro presidente le haya prestado atención a este sistema de pensamiento meses antes de emprender la carrera política que hoy lo tiene en el timón de la Razón autoconsciente del Espíritu colombiano. A la lectura que inició el 09 de enero de 2020 de la “Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas”, habría que agregarle la de “Principios Fundamentales de la Filosofía del Derecho”, para que se concentre bien el desenvolvimiento del Espíritu objetivo y pueda elevarse como el adalid de la razón en la historia de nuestro país. Gustavo, nuestro “hegeliano criollo”, ha de romper con esta forma deficitaria y construir un Estado Ético, cosa a la que el propio movimiento chocarrero le ha puesto con astucia, un eslabón para que realice ese propósito de la Razón Republicana. Mejor dicho, lo que le está sucediendo - a él y al país- con Nicolas y con su Hermano Juan Fernando, lo condiciona objetivamente para que siga el movimiento del concepto (el interés de la idea), que pase de la particularidad a la universalidad, para que supere el linaje y avance hacia la construcción de un ámbito ético efectivo.

El caso es que en estos escritos magistrales, Hegel postula que entre el Estado y la «Familia» ha de mediar la «sociedad civil», porque de ese modo, es posible un sentimiento de comunidad, de unidad y realización común, sobre la base antropológica material (biológica) de miembros que nacen en una primera agrupación social natural, pero manteniendo el principio de autonomía y responsabilidad de la conciencia moral particular. Para Hegel, somos miembros por naturaleza de una «Familia», surgimos biológicamente de un hombre y una mujer y, precisamos inicialmente de su cuidado; no obstante, la individualidad se forma política y económicamente en un sistema de relaciones civiles que se organizan en torno de una constitución jurídica. El Estado logra asegurar la libertad porque precisamente separa la esfera «Familiar» y la disuelve sobre el sistema de la «sociedad civil» donde prima la voluntad individual, adaptándose sus relaciones éticas sobre la forma de agrupaciones de interés común como las corporaciones y los gremios.

Gustavo, nuestro “heliano criollo”, no es que sacrifique a su «Familia» por el poder, sino que debe realizar un movimiento histórico que hasta ahora no ha sido efectuado por una individualidad en el comando de la máquina pública, llevar al Estado Colombiano a su forma ética, hacer de lo «real racional». Así que le deseamos buenas lecturas a nuestro presidente en este inicio de semana.